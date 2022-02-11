疫情｜醫療系統超負荷　初確診逾1500宗　社區或有近5000患者滯留

第五波疫情幾近失控，本港今日（11日）新增1,325宗確診，初步確診個案更逾1,500宗，再創出新高。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會指出，現時疫情非常危急，醫體系統超負荷。

被問到有多少病人仍在等候入院，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，暫無相關數據。但按照當局數據推算，本港或有約5,000名染疫患者未獲送院，滯留於社區。



▼2月10日 長沙灣體育館檢測站人龍▼



本港現時累計確診個案共20,119宗，據李立業在疫情記者會所指，目前累計康復出院的患者人數合計有14,307人，尚有1,893人留醫，再扣減死亡個案，未入院的患者人數已接近3,700人。若計及今日初步陽性的逾1,500人，即意味目前本港社區或有多達5,000名染疫者，仍等候送院或滯留社區。

李立業：等候送院情況不理想 會盡快送病人入竹篙灣

李立業在記者會承認，要市民等候送院情況不理想。他指，現時面對大量病人，方向是要嘗試限制入院，讓醫院留給最有需要的群組，如長者、小朋友，其他個案會視乎病情入住亞洲國際博覽館或竹篙灣的社區隔離中心。他續說，當局已準備使用竹篙灣第二期，可提供1,200房間，未來或會擴大竹篙灣社區隔離設施，或在亞洲國際博覽館更多場館增設病床。

李立業又指，現時亞洲國際博覽館有600名病人、北大嶼山醫院亦有600名病人，用量近飽和，而竹篙灣接收的病人數量不足300人。他表示，當局一直努力將病人轉移到竹篙灣，但各部門在病人運送、登記處理上都有困難，但現時已溝通好，今、明兩日會盡快將病人送往竹篙灣。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業承認，要市民等候送院的情況不理想。（資料圖片）

修訂大廈強檢準則 同幢大廈有兩單位受影響方強檢

除了大批病人滯留社區，疫情爆發，亦令多個處所及住宅都需要強制檢測，不少檢測站大排長龍。惟昨日個案近千宗，需要強制檢測的大廈卻只有20個，張竹君解釋，當局知悉不少檢測站要排隊，檢測需求大，亦知道社區個案多，已修改大廈強制檢測的準則，例如一棟大廈在短期內有兩個單位受影響、有確診個案，才會將涉事大廈列入強制檢測名單。

被問及當局會否考慮延長各檢測中心的服務時間，應付市民需求。張表示，食衞局現正留意相關情況，有需要會調整服務時間。

▼2月10日 黃大仙廣場流動採樣站未天光已有人排隊▼

