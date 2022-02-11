今供應數十萬快測套裝　招彥燾：料下周政府全港派發可改善炒賣

政府日前公布，將會採購千萬套新冠病毒快速自我測試套裝，推行自願全民快速檢測，相關測試套裝預計今日起陸續到港。有份供貨的相達生物科技董事長招彥燾指，該公司生產的快速測試套裝生產程序主要在本地進行，今日（11）將會為政府提供約數十萬的貨量，料至月尾增至數百萬份。



招彥燾指，留意到網上及其公司在公立醫院設置的售賣機，都有出現炒賣快速測試包的情況，估計是與市面供不應求有關。他預料，下周政府將會向全港市民派發快速測試包，其公司亦會預留足夠的貨源在市面售賣，期望屆時的炒賣情況可以改善。



相達生物科技創辦人招彥燾。（羅國輝攝）

醫院售賣機現炒賣 料下周政府派檢測包後可改善

相達生物科技董事長招彥燾稱，留意到網上有炒賣快速測試包的情況，估計是與市面供求不足有關。該公司在公立醫院設置的售賣機亦出現炒賣情況，員工在早上補貨後，隨即有市民排隊購買，「一個人㩒多套，朝早好快冇」，令恩恤探訪的市民無法使用。他表示，公司已隨即為每間醫院提供多100份快速檢測包，又將售賣機盡量設於當眼位置，由保安看守，期望可杜絕炒賣情況。

他預料，下周政府將會向市民派發快速測試包，公司亦會預留足夠的貨源在市面出售，期望屆時的炒賣情況可以改善。

除了相達生物科技的快速檢測包外，據了解，政府亦有採購包括內地生產的快速抗原測試套裝，並研究透過郵局或各區民政事務處派發，但需引入措施防止排隊及人群聚集。

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同意政府增派套裝讓市民隔日做檢測

另外，有專家建議政府可為市民每周提供快測包，讓市民可以隔日做檢測。招彥燾同意有關做法，認為在未可實施禁足的情況下，市民隔日做檢測有助找出確診者，「政府一直未做，因為貨有限」，估計隨著有另一間廠房為政府供貨後，便可以成事；但強調，屆時會有大量市民做檢測，萬一出現大量確診者時，政府需要事前準備應對方法。