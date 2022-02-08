疫廈名單｜全港800幢確診大廈總覽　深水埗獨佔百幢　5分區逐區睇

本港第五波疫情大爆發，全港各區都出現確診個案，過去14日有2800多宗確診個案，除在葵涌邨、大窩口邨、彩雲（一邨）、屯門大興邨等出現大量個案外，沙田、深水埗等都是「重災區」。按政府公布過去14日確診患者住所列表，全港有近800幢大廈出現確診個案，深水埗有111幢大廈出現患者，分散各條街道屋苑，沙田亦有81幢。而18區中最「安全」，要數南區，只有7幢住宅大廈有確診者。



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九龍西確診患者住所一覽



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深水埗區疫廈分散 約110幢由石硤尾邨跨南昌街延美孚

本港十八區全部都出現多宗個案，由基層舊樓至半山豪宅都有人確診。其中深水埗為今波疫情源頭，香港油麻地絲麗酒店走漏個案的居住地區，該群組後來更引伸美孚新邨及東涌等多區疫情。

深水埗確診者及確診大廈仍為全港最多，而居住大廈亦較為分散，有約110幢深水埗大廈「上榜」，遍布多條街道，如大南街、元州街、北河街、南昌街、基隆街等；亦涉及多個屋苑，包括石硤尾邨、大坑東邨、美孚新邨等。

沙田區約80幢大廈過去兩周現確診者 涉公屋、私樓及村屋

沙田區近一周頻頻爆疫，沙田市中心一帶污水驗出陽性結果，更有確診者農曆新年曾到訪車公廟，該區檢測站連日排滿長人龍。沙田區有約80幢大廈出現確診患者，大圍、顯徑馬鞍山、火炭、碩門、烏溪沙等都有，並不只集中在公共屋邨，出現不少村屋及私人住宅。

2月7日，大圍美林體育館檢測站排長龍



新界東確診患者住所一覽



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葵涌邨一廈有數十患者 以幢數計葵青區非全港第一

大坑東邨的患者因曾到葵涌邨多個垃圾房執物件轉售，再引發葵涌邨爆疫。不過，即使葵青區出現多宗個案，但因確診患者住所集中葵涌邨、大窩口邨、葵芳邨等公共屋邨內，確診大廈集中，葵青區只有約70幢確診大廈，排名第三。

早前地利亞學校群組更把疫情帶到東涌，曾到東涌藍天海岸空地玩耍的小孩及家長紛紛確診。病毒甚至進入到馬灣，栢麗灣有兩座都出現確診患者。

新界西及離島區確診患者住所一覽



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本港至今仍被Omicron及Delta兩種變種病毒夾擊，Delta病毒主要在九龍東區爆發，其中黃大仙豪苑經污水檢測找出爆Delta變種病毒疫情，而有豪苑保安居彩雲（一）邨長波樓把Delta變種病毒再傳到其他屋苑，後來陸續有居慈正邨的患者報稱曾到訪彩雲商場，九龍東區內出現多宗源頭不明的Delta個案。

醫管局昨日公布，有兩宗危殆的個案，均為黃大仙及觀塘居民，同為感染Delta。

九龍東確診患者住所一覽



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港島多豪宅上榜 南區僅7幢大廈中招相對「安全」

港島區全港多區最少確診個案的地區，其中南區更為十八區中最少確診大廈，只有9幢，其中有兩幢為酒店。不過，爆疫的仍涉及不少豪宅，如山頂The Mayfair、北角城市花園、嘉亨灣等都出現確診個案。

港島區確診患者住所一覽



除了一般屋邨及私人住宅，近日亦有紀律部隊宿舍出現個案，包括赤柱監獄M座職員宿舍、秀茂坪紀律部隊宿舍、順利紀律部隊宿舍5座。此外，靈實醫院宿舍亦有人確診。