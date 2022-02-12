外傭最先確診已隔離　僱主一家7口陸續確診　在家等足7日冇支援

Omicron傳染力驚人，今日（12日）新增約1,510宗確診，公營醫療系統面對龐大壓力，很多個案都未能入院診治，需要回家等候安排。有僱主羅太聘用的外傭，在農曆新年期間出現重感冒病徵，她帶外傭前往急症室，外傭即時被安排送院，惟院方沒有要求羅太一家人進行測試，全家除小朋友外，都已接種兩劑疫苗，但羅太放心不下，與家人前往檢測中心檢查，到翌日收到訊息證實家中另一名外傭及其最幼兒子（2歲）檢查結果呈陽性，而羅太、其丈夫、兩名兒子（4及6歲）及前往探望孫兒的羅老太亦相繼在快速測試中呈陽性。



羅太回覆記者查詢時表示，一家七口在家中等了七天，仍未獲任何部門安排送院，他們一家怕傳染他人足不出門，在家等候期間，並出現反覆發燒、嘔吐、肌肉痛等症狀，羅太指「全家燒緊，大人小朋友食咩嘔咩，感覺連內臟都痛，但因為未有手帶，無支援，亦無醫生紙證明可以讓我請病假，我有打去熱線，但每個部門都叫我耐心等待，政府公布的大廈確診名單連我姐姐個CASE都仲未有。」

事緣羅太看到外傭在新年期間有重感冒症狀，「屋企信箱有收到政府派發的快速測試包，於是為她檢查，結果陽性。於是一家人去到急症室，告知當值醫護人員外傭屬陽性結果，於是即時安排她送院，我有問醫院我們一家人是否要進行檢測，但院方沒要求，只要我回家等消息，於是我們即時去了檢測中心，然後一直在家中沒有出外。」羅太說。

查詢熱線只提供資訊

在外傭送院超過廿四小時後，醫院通知羅太該名外傭確診新冠肺炎，「我問我們是否需要隔離，醫院回覆會將資料上報衛生防護中心，叫我在家等，期間不斷有朋友發送查詢熱線電話號碼，我們打去查，但政府所公布的查詢熱線純粹提供資訊，對我們沒有實際幫助，衛生防護中心負責隔離的部門並沒有查詢電話，每個聯絡我哋嘅部門都要我們耐心等候通知，一有高燒症狀就去急症室。」

沒有足夠奶粉與尿片

直到第三日，羅太收到訊息證實，她家另一名外傭及最年幼的兒子都確診，但其他家庭成員當時未有陽性結果，而該訊息亦是要求羅太耐心等候安排。羅太續說：「於是另外一名外傭同我細仔在家中另一間房隔離，我們其他沒事的在家中全部戴上口罩，但到了第四日，我在自行快速檢測時，我跟另外一個兒子都呈陽性結果。去到第五日，連我丈夫的結果都呈陽性，在家中等七日，都沒有安排我們送院。」

「但小朋友情況稍有好轉，縱然現在這個情況送我們入院，我都覺得非必要了，或者可以將位置留給更緊急的人使用，我只希望有多啲支援給我們，小朋友奶粉同尿片都唔夠用，因為有鼻水和喉嚨痛，小朋食唔到野，要靠飲奶灌藥。」

照片由受訪者提供

令羅太無奈的是，農曆新年期間外傭放假每次都會約朋友，但她去到醫院卻訛稱自己一個人去了公園，「到目前為止，佢都無供過一個朋友出來，所以沒辦法追蹤病源，當中有多少個家庭牽涉在內就不得而知。」而最早入院那名外傭已經去了竹篙灣，今日與她聯絡時她指情況已好轉，準備回家。

🔼🔼🔼不少家庭都如羅太般，等足多天也未獲安排入院👉🏻👉🏻👉🏻外傭及僱主一家三口全染疫醫院拒收 媽媽：衛生署冇人聯絡過姐姐👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

羅太認為Omicron傳染性高，真是防不勝防，她說：「加上有很多我們控制不到的因素，譬如外傭是否合作？其實大家要預備必理痛，因為最辛苦時，我就食三粒必利痛，另外，一旦不能出外，家中是需要有足夠的物資都好重要，因為香港地方細，都明白大家不會在家中囤積很多東西，但現在真的是有需要，我家中的物資，都是請住附近的親友幫忙購買掛在門外。」

住所未在確診名單中

另外，直到今日為止，羅太仍未收到早前交給衞生署的深口唾液樽測試結果，而居住的大廈仍未被顯示在確診大廈名單中，連最早確診的外傭個案也未有，她指外傭隔離至今已經是第七日。「小朋友嘔完一個到另一個，都好崩潰，大人就識去廁所嘔，小朋友就周圍嘔，如果真係因為姐姐出去玩染疫，我仲要幫佢俾醫藥費，出人工俾佢…，僱主真係無保障。」

建議家中準備以下物件

羅太建議：「必利痛係有幫助的，同埋多食維他命C，我最擔心他們未好返又再中招或交叉感染。」羅太曾致電民政事務總署的居安抗疫計劃設立的24小時電話熱線 1833019，惟接聽職員表示羅太一家沒有手帶，所以未能提供協助。」

「佢話幫唔到我，唔能夠送物資俾我地，估唔到原來day7都無手帶，我都有問手帶要點樣先派俾我地，佢只係答我要等，我話我有確診編號架啦，你照派物資俾我，我想要快速測試包，佢話都唔可以，原來無手帶，居家防疫部門唔負責的，佢只能幫我轉介社署，社署就好好，社署有送應急物資俾我地。」

而社署則表示羅太的孩子已長大，不需用奶粉及尿片，但羅太堅持因為生病的小朋友難以進食，「灌藥時會用奶粉，小朋友一日到黑瞓覺，一瞓著就瀨，最後社署派發兩包尿片給我。」

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