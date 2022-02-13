醫管局60員工確診　涉23間醫院或診所　明愛醫院再增一護士初確

醫管局今日（12日）再新增60名員工確診，涉及23間醫院及診所，由醫生、護士至營養師、放射治療師、支援人員及文職人員都有。早前公布的明愛醫院內科病房群組、沙田醫院內科及老人科病房群組等，都再有相關人士確診。

另外，醫管局今日亦有8宗病人入院篩查或檢測初步確診情況，有61人被列為密切接觸者，大部分為同病格病人。



（香港01製圖）

23醫院及診所60名員工確診 26員工被列密切接觸者

醫管局公布，有23間醫院及診所，共60名醫護、支援及文職人員，以及護士學生確診及初步確診，其中屯門醫院有兩名醫生、一名護士、一名文職人員及一名支援人員確診，另外亦涉多個聯網的龍頭醫院，包括瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、威爾斯親王醫院等。

醫管局指，有關醫院和診所已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作，相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備，暫時沒有病人被列為密切接觸者。醫管局續指，部份確診員工曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食、交談等，有26名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。

明愛醫院早前爆疫，內科及老人科病房一名護理導師及5名病人染疫，疑為護師於病房教學長時間說話，釋放帶病毒的空氣微粒感染5名病人。醫管局指，有關群組再發現一名護士初步確診，現時情況穩定。

沙田醫院內科及老人科病房早前有6名病人確診，今日再增一名護士及一名職業治療師初步確診，二人現時情況穩定。至於聯合醫院就前日（10日）公布的65歲女病人確診個案，其中一名92歲女病人密切接觸者今日初步確診。

香港兒童醫院外科病房再多一名護士初步確診，該病房由昨晚至下星期一暫停接收非緊急新症，緊急服務維持正常。仁濟醫院、東區尤德夫人那打素醫院物理治療部、廣華醫院婦科病房及北大嶼山醫院急症科病房，亦再於出現員工確診後，再有被列為密切接觸者的員工確診。

舂磡角慈氏護養院。（GoogleMap截圖）

舂磡角慈氏護養院亦有一名病人服務助理2月10日進行檢測後確診，今日再發現一名90歲女病人確診，病人正接受隔離治療，情況穩定。曾與該名病人入住同一病格的3名病人同被列為密切接觸者，沒有員工被列為密切接觸者。有關病房已暫停接收新症及進行徹底清潔消毒。

8名入院病人檢測初步確診 61人列密切接觸

醫管局亦公布有8名病人經入院篩查或檢測發現初步確診，有61人被列為密切接觸者，包括一名護士及兩名病人服務助理。其中廣華醫院神經外科病房一名72歲女病人昨日經入院篩查檢測呈初步陽性，與該名女病人入住同一病格的14名病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。

屯門醫院矯形及創傷科病房一名96歲男病人，昨日經入院篩查檢測呈初步陽性，與該名病人入住同一病格的六名病人被列為密切接觸者，另外有一名病人服務助理因為曾為病人餵食被列為密切接觸者，需要接受檢疫。

律敦治醫院一名38歲男病人昨日因暈眩入住內科病房接受治療並於同日已出院，但在其入院篩查檢測結果於出院後呈陽性，同病格的6名病人被列為密切接觸者，有一名護士及一名病人服務助理因為在病人嘔吐時沒有穿上合適個人防護裝備而被列為密切接觸者。

另外初步陽性個案涉東區醫院內科病房一名63歲男病人、東區醫院婦產科病房一名39歲女病人、明愛醫院內科病房一名58歲男病人、仁濟醫院一名72歲男病人，同病格的病人都被列為密切接觸者。有一名仁濟醫院64歲男病人入院篩查結果為陰性，出院後兩日的深喉唾液測試結果陽性，同病格8名病人都被列為密切接觸者。