公院瀕崩潰　醫管局優先收長者、兒童患者入院　籲輕症者耐心留家

第五波新冠肺炎疫情愈演愈烈，不少確診者或初步陽性患者，均未能即時送院隔離治療。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（13日）緊急呼籲，指病人數量已超出公院容量，隔離設施已飽和，而且新增個案中，有不少為長者及兒童，需要盡快入院。

醫管局公布，將實施新的病人分流措施，將北大嶼山臨時醫院情況穩定的病人，轉至亞博社區治療設施，優先安排情況嚴重的病人、長者，以及兒童入院。至於年輕、病情穩定、症狀輕微，而又未入院的病人，李立業呼籲：「請你哋冷靜、耐心咁喺屋企等候，如果佢哋再召喚救護車，去急症室求診，只會加重所有抗疫部門嘅負擔，甚至阻礙嚴重病人得到醫治嘅機會」。他又稱，目前有數以千計病人仍在社區等候入院或隔離治療，承認不是理想做法，醫管局會提供電話支援，病人亦要留意個人和環境衛生，包括避免與家人朋友進食或親密行為。他強調在危急關頭一定要將有限醫療資源，留給有需要的病人。今日有約40名醫管局員工初步確診。



▼北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）▼



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今日錄得1,347宗確診，當中4宗危殆，包括一名3歲女童；另有逾2,000宗初步陽性。李立業表示，情況已超出負荷，「現時醫院嘅確診同埋初步確診嘅病人數目，已經嚴重超出我哋可以應付到嘅容量，我哋現有嘅隔離設施已經飽和，而近日新增嘅確診個案，有唔少係長者同埋兒童，都係好需要盡快入院。」

他續指，為了嚴重個案、長者以及兒童，可以盡快得到治療，以及確保醫保系統及緊急服務不會崩潰，因此需實施確診病人分流措施。他表示，會將隔離病床留予上述病人，優先安排他們入院；並會將北大嶼山醫院香港感染控制中心（即臨時醫院）中病情穩定的病人，轉送至亞洲博覽館社區治療設施，藉此騰空病床予有需要人士。

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促輕症患者耐心等候

近日有不少患者未能送院，李立業呼籲，年輕、病情穩定、症狀輕微的病人，「請你哋冷靜、耐心咁喺屋企等候，如果佢哋再召喚救護車，去急症室求診，只會加重所有抗疫部門嘅負擔，甚至阻礙嚴重病人得到醫治嘅機會」。他續稱，會盡量透過電話支援他們的需要，「希望大家將醫療資源，留畀最有需要嘅病人」。他又強調，各部門已日以繼夜安排病人入院。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業（資料圖片）

部份醫院感變專治新冠患者

李立業又指，將會大幅減少醫院的非緊急服務、預約檢查，以及診症等服務；假如情況惡化，更會計劃將部份醫院，改為集中接收確診病人，「以便將所有嘅資源，調動去應付今次嘅危機，如果情況進一步惡化，我哋唔排除會暫停部份醫院嘅常規服務，以便將一啲醫院轉做集中接收確診病人嘅醫院」。他又稱，目標是緊急服務不會受到影響，強調醫院的緊急服務是核心服務，一定會堅持。

另外，李立業指今日有約40名醫管局員工初步確診，大部份從社區及家居接觸感染，大約有20多名職員列為密切接觸者。他又稱，在病人的入院篩查下，有8名病人初步確診，20多名同病房的病人列為密切接觸者。

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