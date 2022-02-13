安老院爆疫︱撤離嚴重滯後　院友等3日還在等　員工：政府慢吞吞

第五波疫情大爆發，多間院舍出現爆發。在2月9日至12日期間，政府公布至少約10間院舍有院友染疫，部份院友需撤走或隔離檢疫。不過，《香港01》今（13日）向相關院舍查詢，發現至少有2間須撤走其中一層院友的院舍，至今未收到任何通知，其中一間的院友已等候了3日。《香港01》已就事件向社署查詢。



▼2月13日 限聚令收緊至2人後首個周日外傭情況▼



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深水埗慶楠護老院：一個人都未走 政府全部慢吞吞

當局昨日公布，深水埗慶楠護老院早前有一名廚房員工確診，另有三名長者初步陽性，二樓人員要檢疫。不過，有員工指出，有關人士尚未送檢，政府部門才剛致電要求提交院友資料，暫未何時有安排，「一個人都未走。」

該員工又指，慶楠護老院合共有三層，只有二樓人士要檢疫，但暫時尚未撤走，故擔心感染風險，「緊係擔心，政府全部慢吞吞。」

▼2月13日 中環愛丁堡廣場檢測站未有人龍▼



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保良局西營盤護老院兩名長者染疫 需隔離院友3天未送走

至於在2月10日，當局指保良局西營盤護老院暨長者日間護理中心的兩名長者染疫，分別居於三樓不同房間，同房其他長者要接受隔離檢疫。有員工透露，院舍有兩層病房，前日院方收到通知，全層三樓都要撤走，而院方已準備就緒，但仍未收到相關安排，「我哋都無辦法，唯有分派人手、做好消毒。」

翻查資料，由1月22日起，設於亞博專供安老院及殘疾人士院舍院友檢疫的設施，開始接收需要檢疫的院友。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅昨日曾指，至今有共42間院舍，逾80名員工染疫。