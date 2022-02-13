疫情｜中大再多8名學生染疫　皇仁中六生確診學校周一起停課三天

疫情在社區蔓延，並殺入校園。香港中文大學表示，再多8名學生確診或初步確診，已安排他們入住有獨立浴室及廁所的房間，以待政府進一步安排。而皇仁書院今早亦接獲家長通知，指一名中六學生確診，學校將停課三天。



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中大至今已有17名學生及職員確診或初步確診。（資料圖片／鄭子峰攝）

中大累計17名學生染疫

中大表示，昨晚（12日）接獲通知，兩名學生確診新冠肺炎，涉及工商管理學院及工程學院的學生，另有六名學生初步確診，分布在工程學院、理學院、工商管理學院及文學院。大學已於相關學生入住的宿舍房間、廁所、所有公共空間，以及最近到訪的中大校園設施進行深層消毒；而所有與確診學生居於同一座相同樓層的學生，已於昨晚進行快速病毒測試。中大至今已有17名學生及職員確診或初步確診。

（中大網站截圖）

皇仁明起停課3天 學生不能回校

此外，皇仁書院一名中六學生亦確診，經學校管理委員會主席同意，學校將在明日至周三（14至16日）停課，期間中一至中五的網上課堂將會暫停，而中六學生的模擬考試亦會延期舉行，學生在停課期間不能返回學校。

學校現時停止面授至21日，但教育局容許將需考DSE中學文憑試的中六學生，有限地回校上課。