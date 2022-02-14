八旬翁初步確診擅離威爾斯醫院急症室　警籲市民遇見提供資料

本港新冠肺炎疫情失控，威爾斯親王醫院本周日（13日）公布，發生一名正等候入院的初步確診男病人，自行離開急症室事件。威院呼籲市民若發現病人馬上通知警方，指該病人86歲、身高約1.65米，肥身材，灰白色短頭髮，離開時身穿紅色格仔長袖衫及深色長褲。



威爾斯親王醫院本周日（13日）公布，發生一名正等候入院的初步確診男病人，自行離開急症室事件。（資料圖片）

威爾斯親王醫院公布，一名86歲初步確診男病人，在本周日下午2時許，於急症室等候入院接受隔離治療期間，在未有通知急症室職員的情況下，擅自離開醫院。醫院發現病人擅自離院後，隨即派出保安員在全院範圍及附近地區搜索，並要求警方協助。

該病人身高約1.65米，中等身材，灰白色短頭髮。閉路電視錄影紀錄顯示，病人離開急症室時，身穿紅色格仔長袖衫及深色長褲。院方呼籲公眾人士，若發現病人，請馬上通知警方，或致電醫院熱線電話3505 2786。

警方公布，該名86歲男病人名叫鍾照明，身高約1.6米，體重約70公斤，肥身材，圓面型，黃皮膚及蓄短白髮。（政府新聞處提供）

警方補充指，該名86歲男病人名叫鍾照明，身高約1.6米，體重約70公斤，肥身材，圓面型，黃皮膚及蓄短白髮。他最後露面時身穿紅色格仔長袖上衣、深色長褲及深色鞋。

任何人如有該失蹤男子的消息或曾見過他，請致電3661 1176或6197 3270，或電郵至rmpu-nts-2@police.gov.hk，與新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

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