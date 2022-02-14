疫情．2.14｜確診首逾2000宗創新高　學校停課延至3月6日

第五波疫情續幾何級爆發，本港今日（14日）新增2,071宗確診個案，再創單日新高，並錄得4,500宗初步確診個案。



▼2月14日強制檢測住宅▼



強制檢測｜增21幢 美田邨及逸東邨各佔兩座 荃灣麗城花園上榜

【23:54】本港新冠肺炎疫情失控，今日（14日）錄得2,071宗確診個案，初步確診人數更破記錄達4,500宗。政府晚上公告，患者曾到訪的21地點被納入強制檢測公告，大圍以3幢大廈佔最多，其中兩幢為美田邨的美麗樓及美滿樓；其次為天水圍及東涌以兩幢，惟東涌的兩幢大廈均位於逸東邨，包括謙逸樓及傑逸樓。

此外，本周二（15日）合共59個地點，將設有社區檢測中心或流動採樣站，相比本周日63個地點減少4個。

▼2月14日 新冠病毒下第三個情人節▼



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確診政府僱員｜長沙灣政府合署爆疫3人中招 醫管局41人確診

【23:43】本港新冠疫情失控，連日來確診數字過千宗。衞生署今（14日）公布，有兩名於長沙灣政府合署牙科診所工作的職員初步確診，該牙科診所於本周一及周二（14及15日）關閉；同大廈的在職家庭及學生資助事務處亦公布，一名於學生資助處工作的職員初診確診，患者長沙灣政府合署11樓的服務櫃檯，辦事處本周二及周三（15及16日）關閉。即長沙灣政府合署合共有3名政府僱員中招。



醫管局亦公布，新增16所醫院共38名員工確診，2所普通科門診診所共3人確診。現時有28名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。

【22:36】環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果。

民政事務總署將會由明日（15日）起陸續向以下地區住戶及工作的每位清潔員工和物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測：

．元朗洪福邨洪歡樓

民政事務總署由明日（15日）起陸續向在以下地區工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測：

．柴灣興華（一）邨及興華（二）邨

．東涌逸東（二）邨

．上水清河邨

．長沙灣海盈邨及凱樂苑

港鐵6名員工初步確診 涉紅磡站、天水圍站 另15宗快測檢測陽性

【22:28】本港新冠疫情失控，港鐵今晚（14日）表示，得悉6宗員工初步確診感染個案，涉及紅磡站、天水圍站、烏溪沙站，其餘為非前線員工，隸屬市務及客戶體驗部和物資倉務部。此外，港鐵亦公布，暫錄得15宗快速測試結果呈陽性的個案。

疫苗通行證｜學校續停課 教育局：教員2.24起仍須打針才可授網課

【21:51】第五波新冠肺炎疫情愈演愈烈，今日（14日）新增逾2,000宗個案，教育局宣布幼稚園、中小學，以及補習社暫停面授直至3月6日。教育局向學校發通告指，「疫苗通行證」將於2月24日實行，除了獲豁免人士，所有學校僱員如未接種疫苗，除了不准進入學校，也不獲准參與任何線上、或校外的教學或其他工作，包括在家工作；校方亦不應批准員工假期申請，及發放以公帑支付的薪酬。

▼2月14日 華富邨華裕樓圍封強制檢測▼



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新冠疫苗｜科興接種年齡下調至3歲 5間學生健康中心周二起可接種

【 21:15】衞生署宣布轄下五間學生健康服務中心將擴展新冠疫苗接種服務，由明日（15日）起為三歲或以上兒童接種科興疫苗，家長／監護人明日起可透過網上預約系統預約接種。

五間中心為柴灣學生健康服務中心、藍田學生健康服務中心、沙田學生健康服務中心、屯門學生健康服務中心及西環學生健康服務中心,，於星期一至五上午9時至中午12時30分及下午2時至5時30分（公眾假期除外）為3至17歲的兒童／學生提供科興疫苗接種服務。

疫情｜48歲確診男病人博愛轉天水圍醫院時逃走 院方要求警方協助

【20:50】元朗博愛醫院一名48歲確診患者在轉往天水圍醫院期間自行開院，院方已報警求助。

疫苗通行證｜薛永恒稱安心出行增自動功能 毋需往返商場入口掃碼

【20:23】第五波疫情失控，特首林鄭月娥上周二（8日）亦曾指，所有人在2月24日起，進入商場等表列處所時須使用「安心出行」，有市民擔心因部分餐廳及超市位於商場內，當離開處所返回商場掃碼途中，會因未掃商場「安心出行」碼被檢控。



創新及科技局局長薛永恒今（14日）於立法會會議中表示，正研究方法讓進入商場內超市或餐廳的市民，離開後可盡快掃瞄商場二維碼而毋須返回商場入口，例如於「安心出行」設自動功能或簡單方法確認。



薛又指，疫苗通行證相比「安心出行」實名制好處更明顯，如不擅手機市民能以紙本針卡作記錄，亦能推廣疫苗接種：「簡單講我哋唔需要安心出行實名制，用疫苗通行證已經做到實名追蹤，做到防疫抗疫嘅用途。」

封區檢測｜華富邨華裕樓有患者居住 污水樣本陽性 今晚圍封強檢

【20:08】華富邨華裕樓近日出現曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步涉及變異病毒株，另外上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，當局晚上8時起，將該大廈列為「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（15日）約中午12時完成此行動。

政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。

抗疫基金6.0︱新巴城巴料獲5300萬補貼 匯達冀政府再推資助

【20:06】政府今日（14日）向立法會財委會交代第六輪防疫抗疫基金的細節。近日連番請求政府資助的新巴城巴母公司匯達交通表示，歡迎政府將公共交通營辦商納入今輪防疫抗疫基金，形容「帶來急切的財政支援」。不過該公司指，現時客量較疫情前相比急跌50%，較上周再多一成，希望政府能按疫情發展，在有需要時再推出新一輪防疫抗疫基金。



今輪防疫抗疫基金，向各專營巴士營辦商，每輛車提供一筆過3萬元的非實報實銷補貼，以及發還四成的實際燃料支出，為期5個月。翻查運輸署年報資料，單以巴士數量而言，匯達料可獲近5,300萬元補貼；燃料費亦料獲過千萬補貼。

▼2月14日 第五波疫情下的情人節▼



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疫情｜灣仔駱克道街市今晚提早關閉 牛池灣街市周二周三停開

【18:54】食物環境衞生署今日（14日）宣布，因應新冠肺炎初步確診個案與牛池灣街市及灣仔駱克道街市有關連，為審慎起見，兩個街巿今日將提早一小時於下午7時關閉，而牛池灣街市明日（15日）及後日（16日）亦會全日關閉，進行深層清潔消毒工作，最快17日重開。

▼多區街市囤積大量發泡膠箱▼



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Omicron｜憂沾病毒禁北上 發泡膠箱圍城 回收機構籲檔販搣膠紙

【18:27】疫情洐生民生問題浮現，繼有跨境貨車司機染疫，文錦渡貨運受阻致蔬菜價格飈升，本港多區街市近日出現「新氣象」，大批發泡膠箱堆積如山。有運輸業界透露，受疫情影響，內地擔心發泡膠箱帶病毒，發泡膠箱本月起已不能隨菜車北上載貨，以往可重複使用的膠箱也頓成垃圾。



有回收發泡膠機構近期密密「救箱」，但坦言「剛清走一車，又送來三車」，人手不足以應付龐大數量，冀菜檔做好本分，撕走箱上的膠紙，自行交付回收廠處理。



食環署回覆指，公眾地方擺放雜物，如堆積發泡膠箱，屬街道管理問題，須多個政府部門協調下採取聯合行動處理，該署會定期安排清掃及清洗公眾地方街道。

▼2月13日新增確診者居住大廈▼



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確診大廈｜增249幢 元朗加州花園月桂徑、大角咀帝峰皇殿1座上榜

【18:23】第五波疫情持續持續大爆發，確診者遍布港九新界，根據衞生署昨日（13日）更新的患者居所列表，單日再新增249幢大廈，元朗區佔最多，有43幢大廈「上榜」，其次是深水埗及沙田區，分別有36及25幢。

確診大廈名單包括大埔「半新盤」天鑽8座、元朗大型洋房屋苑加州花園月桂徑、奧運站帝峯．皇殿 1 座等。另外，上水已婚警察宿舍也出現確診者。

▼2月14日 馬鞍山體育館「火眼實驗室」▼



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火眼實驗室周二凌晨起運作 胡定旭稱人手瀕臨界點：需國家隊協助

【18:00】政府早前公布在馬鞍山體育館重設的火眼實驗室，周二凌晨(15日)將開始投入服務，另有兩套火眼實驗室日內運抵香港作準備。華昇診斷中心董事長胡定旭表示，火眼實驗室每日可進行10萬次單管測試至30萬個混合檢測樣本，但強調已接近臨界點：「做到7-11咁廿四小時，再加落去係加唔到。」他稱若日後有需要增加檢測量，需向中央請求增派人手來港協助。

【17:52】教育局今日（14日）宣布，鑑於疫情仍然非常嚴峻，全港幼稚園、中小學（包括提供非本地課程的學校）及提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）將繼續暫停面授課堂及校內活動，至3月6日。

教育局發言人說︰「其間，學校原則上不應安排學生回校進行任何活動。校舍須在上課日維持開放，以照顧因家中乏人照顧而需安排回校的學生；但在多區出現疫情及強檢行動之下，部分學校的人力資源可能會受到影響，而學生亦未必適宜外出回校，我們呼籲家長多加注意當區情況，並與學校保持溝通。」

張竹君解密切接觸者定義 同住或同用膳才納入 強檢只集中高危地

【16:51】醫管局表示，如果在家等待送院的確診病人情況有轉差，包括呼吸困難、持續高燒、抽筋、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、精神迷糊，呼籲家人盡快叫救護車送院，會特別處理情況變差、或有需要的病人。

【16:40】今增至少7間院舍爆獲，包括：

．深水埗香港基督教女青年會雲華安老院

．屯門大興鄰舍輔導會宿舍

．太子厚愛護老院有限公司

．屯門山景商場均溢安老院

．沙田輪社輔導會怡欣山莊

．土瓜灣兆景安老院

．深水埗復康中心

3歲女童留院ICU病情急轉直下仍危殆 死亡４老翁中2人等不及入院

另外，有兩名長者染疫，但未送院已離世，包括一名住藍田廣田邨73歲男。另一77歲男性，住油麻地，未送院已不治。

01分析：推算1.09萬確診及初陽病人留社區 醫管局設等候入院熱線

【16:36】今增2,071宗確診首破2,000關口，初步陽性超4,500宗。

停課｜消息：教育局決定延長兩周暫停面授 小六呈分試取消

【15:44】新冠病毒第五波疫情大爆發，更有染疫兒童死亡。原定暫停面授的停課令至下周一（21日），據了解，教育局今日（14日）決定再延長停課兩周，全港學校至3月7日才有望恢復面授。小六生影響較大，教育局也決定取消小六第二次呈分試，升中派位料會根據過去兩次呈分試（小五下學校及小六上學期）成績處理。

疫情｜確診個案滯後 與初陽數存大差距 專家解釋：須送政府覆檢

【14:51】第五疫情嚴峻，本港昨日新增約2,000宗初步確診，但消息指今日新增1,536宗確診個案。確診數字比起昨日初步確診數字減少近500宗，令不少人產生謎思。衞生防護中心傳染病處主任張竹君早前曾經在疫情記者會時解釋，不少社區檢測站的承辦商屬私人化驗所，一旦發現初步確診個案時，需要將樣本轉交至公共化驗所再作化驗，結果經確定後方會轉為正式確診。

封區｜利安邨利盛樓現44初陽延長圍封至周二 區議員籲居民即回家

【14:03】政府發言人表示：「利安邨利盛樓排放的污水樣本近日對新冠病毒檢查呈陽性，並在昨日圍封檢測行動中發現44宗初步陽性檢測個案和五宗檢測結果為不確定的個案，情況令人憂慮。鑑於利安邨利盛樓具有極高感染風險，我們有必要採取果斷行動，把較早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動，延長至二月十五日，以免病毒進一步擴散。」

【13:50】沙田區議會主席麥潤培在其社交媒體上表示，沙田利安邨利盛樓現近百宗初步陽性個案，籲居民立即回家。整個利盛樓有近1900名居民，若有近百宗初陽，佔整幢大廈居民的約5%。

兒童染疫｜Omicron病徵 何時召白車 四大兒科組織Q&A解家長疑難

【13:36】【Omicron Q&A／兒童染疫／疫苗通行證／社區疫苗接種中心／急症室】第五波疫情來襲下，一名4歲男童染疫亡，最新再有一名初步確診3歲女童情況危殆。綜合現時科學文獻顯示，Omicron 變異病毒株對年輕患者影響更大，死亡個案涉及兒童及青少年群组。如若兒童或青少年確診感染Omicron病毒，其家長及照顧者該如何照顧他們？《香港01》整合香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科護理學院、 香港兒科護士學會總合多個兒童及青少年的確診注意事項，拆解家長及照顧者心中疑難。

疫情｜生產力局兩職員初步確診 生產力大樓暫停對外開放至2.24

【13:31】香港生產力促進局今日（14日）公布，有兩名職員初步確診，負責內部工作，農曆新年假期後未有接觸局外人士，最後上班日期為上周一（7日）。生產力局已全面清潔及消毒九龍塘生產力大樓的辦公室，並已安排與相關職員在工作上有密切接觸的人士接受病毒檢測。

疫情｜何栢良倡短期內把每日接種量增至30萬劑 才達「穩陣」水平

【11:51】本港確診個案飆升，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，當務之急是加快疫苗接種速度，把平均每日接種約7萬劑，短時間內提升至30萬劑，才有機會令接種率在4至5星期內提升到「穩陣」水平。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

抗疫基金6.0︱270億助4類人 食肆資助最高50萬 清潔保安月派2千

【10:52】第五疫情大爆發，對各行各業造成影響，政府1月27日宣布將會推出第六輪抗疫基金，相關文件今日（14日）提交立法會財委會，注資共270億。其中，餐飲處所的資助再度加碼，合資格持牌人可根據其營運的處所面積，最多可獲50萬元資助。每輛專營巴士、本地渡輪、電車、的士、紅色小巴、綠色小巴、非專營巴士、學校私家小巴、出租汽車、跨境巴士及跨境出租汽車可獲一筆過3萬元的非實報實銷津貼。計劃亦首次涵蓋政府合約承辦商、私人樓宇和工商物業的前線清潔及保安人員，以及安老院、殘疾人士院舍的員工，基金會為有關人士提供每月2,000元的津貼，為期5個月。

另外，基金首度推出臨時失業支援，向第五波疫情以來導致暫時失業並在申請時已失業不少於一個月的中低收入全職或兼職人士（失業前的月薪不超過3萬元），提供劃一的一次性1萬元臨時失業支援。

擴大封區｜胡定旭料火眼實驗室需增3倍檢測量 靠中央派千人來港

【10:42】設於馬鞍山體育館火眼實驗室將於明日（15日）啟用，承辦商華大基因旗下、華昇診斷中心董事長胡定旭表示，倘政府擴大封區範圍，需要火眼實驗室再多2至3倍的檢測量應對，屆時需要中央支援。

華昇診斷中心董事長胡定旭。（資料圖片）

菜荒｜供港菜價飆升 業界指不足50名跨境司機送菜 料漲價持續

【09:56】接連有跨境司機染疫，令供港蔬菜價格飆升。港粵運輸司機從業員協會委員張旭輝表示，目前有數百名跨境司機送往隔離21天，僅餘不足50名司機送菜，料倘不改善港人司機須集中到接駁點等候交收的安排，不排除有更多交叉感染個案出現，相信鮮活食品價格上漲將維持一段長時間。

【09:47】消息：今增大概1536宗確診。

疫情｜首現幼童危殆 劉宇隆分析三大原因現重症 籲加快外展接種

【09:31】本港連日來錄得破千宗新冠肺炎個案，初步確診錄得約2000宗，再破單日紀錄，有幼童情況危殆。疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，幼童未接種疫苗、近年少外出未有感染社區流行病毒以導致「交叉免疫」、以及上呼吸道較窄，較容易出現重症。

疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

家居檢疫大廈｜共1423幢 名城、嵐山多座有人檢疫 重慶大廈上榜

【01:28】第五波疫情持續擴散失控，檢疫設施飽和後，部份人需要在家居檢疫。衞生署周日（13日）晚上更新家居檢疫大廈名單，一共有1,423個住所上榜，當中元朗繼續成為18區之冠，共有176幢住宅大廈，較昨日再增11幢；其次則為沙田，共有172幢大廈有住戶居家檢疫，較前一日再增30幢。

在上榜的住所中，大圍名城除了早前已上榜的第一座，再新增第三及五座；另外名城2期盛薈第三座亦上榜。大埔區方面，嵐山除了第一座上榜，亦再多第5及7座。此外，有不少劏房及少數族裔居住的重慶大廈Ｂ座，同樣榜上有名。

疫情｜銅鑼灣SOGO崇光百貨特別通知 情人節停業一天

【01:06】SOGO崇光百貨今日（14日）凌晨在社交媒體發特別通知，宣布銅鑼灣店今日將暫停營業一天，但未有詳細交代原因。

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疫情｜居家等檢測結果四日 姊妹中招父子發病 衞署︰嚴重才入院

【00:02】本港確診數字每日過千，初步確診宗數亦屢創新高，周日(13日)便有逾2000宗。連日來全港市民蜂湧檢測，惟檢測能力到頂，「早發現、早隔離、早治療」方針失效，王小姐(化名)胞妹本月8日發病，已接種兩劑疫苗的一家五口翌日早上即交深喉唾液樣本及居家自我隔離，期間陸續發病，苦等四天方知胞妹「中招」。王小姐另往公院檢測，結果亦呈陽性，惟同日收到政府短訊通知，指四天前留下的樣本陰性。王小姐指﹐即使已做盡居家防疫措施，惟檢測結果遲出，亦難防家人相繼染疫，冀當局盡快加快檢測和送院流程。點擊看片，立即了解王小姐剖白一家情況。

強制檢測｜增15幢大廈 大埔天鑽3座及8座、深水埗海麗邨上榜

【00:01】本港新冠肺炎疫情失控，本周日（13日）錄得1,347宗確診個案，初步確診人數更破記錄逾2,000宗。政府晚上公告，患者曾到訪的15地點，被納入強制檢測公告，當中遍布九龍及新界，大埔以3幢大廈佔最多，其中兩幢為同一屋苑的大埔天鑽3座及8座，其次為沙田及慈雲山分別各佔2幢，至於港島及離島區並無大廈上榜。



此外，本周一（14日）合共63個地點，將設有社區檢測中心或流動採樣站，相比本周日55個地點多出8個。

▼2月13日 馬鞍山利安邨利盛樓圍封檢測▼



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▼2月13日 旺角信和中心續要求進入人士掃瞄安心出行▼



▼2月13日 限聚令收緊至2人後首個周日外傭情況▼



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▼2月13日 中環愛丁堡廣場檢測站未有人龍▼



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市民須向商戶的手機展示「安心」碼及針卡，聽到「咚咚」兩聲，代表已接種疫苗。（創科局圖片）

昨日總覽︰

稅務局、食環署、社署、香港郵政員工中招 多項服務暫停

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商台主持導演兼劉翁全家確診 曾與森美主持節目｜疫情

新冠疫苗｜科興接種年齡周二起下調至3歲 有3個途徑可打針

封區檢測｜馬鞍山利安邨利盛樓污水呈陽性被圍封 明午12時解封

安心出行｜入商場須嘟？ 政府澄清︰暫無限制、適時再公布

疫情｜中大再多8名學生染疫 皇仁中六生確診學校周一起停課三天

疫情｜女郵務員初步陽性 周六曾上班 旺角郵政局周一起關閉兩日

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院舍爆疫｜增至少11間中招 屯門良景成人訓練中心全體需檢疫

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增1,347宗個案 初確診人數達2000破紀錄 患者數目每2日翻倍

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檢疫大廈｜共1186幢 太古城及凱旋門上榜 兩檢疫戶地址被全披露

強制檢測｜增15處沙田區佔半 逸東邨三廈、深井海韻花園2座上榜

5個範圍污水樣本呈陽性 柴灣翠灣邨、杏翠苑 沙田第一城上榜