封區｜利安邨利盛樓現44初陽延長圍封至周二　區議員籲居民即回家

政府今午（14日）宣布決定延長沙田馬鞍山利安邨利盛樓圍封強檢行動一日，最新目標明日（15日）中午完成。政府指，在利盛樓排圍封檢測行動中，暫發現44宗初步陽性個案和5宗檢測結果為不確定個案。

沙田區議會主席麥潤培中午更於其Facebook曾一度直播表示利盛樓現過百宗初陽，但之後澄清為約40宗，呼籲居民立即回家，不要逗留在大堂或其他公衆地方，並正趕與房署聯絡，商討居民膳食及隔離安排。



▼2月13日 馬鞍山利安邨利盛樓圍封檢測▼



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政府表示決定繼續延長馬鞍山利安邨利盛樓強制圍封措施，並指利盛樓排放的污水樣本近日呈陽性，並在昨日圍封檢測行動中發現44宗初步陽性檢測個案和5宗檢測結果為不確定的個案，情況令人憂慮。鑑於利安邨利盛樓具有極高感染風險，政府有必要採取果斷行動，把行動延長至明日，以免病毒進一步擴散。

政府表示，任何於1月31日至2月13日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，亦須在周二（15日）或之前接受強制檢測。

沙田區會主席麥潤培一度稱利盛樓錄過百宗初確

同時，沙田區議會主席麥潤培於其Facebook專頁一度表示過百宗初確，不過之後重新上載另一段直播片段，澄清利盛樓最新初確數字40多宗、近50：「數字呢方面係咁，會跳來跳去。收嘅消息都係檢測人員講。」

他指，現時已與警方、房署及民政署聯絡，作全面檢討，正安排物資配套「因爲唔知要守幾耐。」即使有居民吃素，都已經安排中。他再三呼籲市民需留在家中，無必要留在大堂，以免增加風險。

他稱已經要求管理公司進行清潔及準備處理目前大廈内的垃圾，並預計初確數字將會慢慢上升，他不滿政府爲何一早已得悉數字，仍等到有消息流傳，才公佈官方數字，他斥應即時公佈，目前已經拖延數小時。

他今午曾一度收到消息稱，沙田利盛樓出現過百宗初步陽性個案，急急呼籲利盛樓居民立即回家，不要逗留在大堂或其他公衆地方，不過該影片上載一小時後被移除内容。