兒童染疫｜Omicron病徵　何時召白車　四大兒科組織Q&A解家長疑難

【Omicron Q&A／兒童染疫／疫苗通行證／社區疫苗接種中心／急症室】第五波疫情來襲下，一名4歲男童染疫亡，最新再有一名初步確診3歲女童情況危殆。綜合現時科學文獻顯示，Omicron 變異病毒株對年輕患者影響更大，死亡個案涉及兒童及青少年群组。如若兒童或青少年確診感染Omicron病毒，其家長及照顧者該如何照顧他們？《香港01》整合香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科護理學院、 香港兒科護士學會總合多個兒童及青少年的確診注意事項，拆解家長及照顧者心中疑難。



香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科護理學院、 香港兒科護士學會總合多個兒童及青少年確診的注意事項，一一拆解家長及照顧者的解心中疑難。（資料圖片）

問：新冠病毒是如何傳播？潛伏期大概有多久？

答：新冠病毒可經由透過飛沫和接觸傳播，亦有科學證據顯示病毒會在某些環境經空氣傳播。Omicron 變異病毒株的傳播力非常高，病徵大概於2至14天内出現。

問：感染新冠病毒會出現什麽病徵？

答：一般感染新冠病毒的患者主要出現，發燒、咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛、發熱發冷、作悶、嘔吐、腹瀉、四肢乏力及頭痛等病徵。部分患者會出現呼吸困難如氣促的徵狀，亦有部份患者病情比較嚴重，會出現肺炎或嚴重呼吸系統感染。而感染有變異病毒株的患者則會較多出現流鼻涕、打噴嚏、喉嚨痛、頭痛和四肢乏力等病徵。

問：何時召緊急救護車送院?

答： 一旦發現患者呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、神智突然轉變或模糊、持續發高燒、出現抽筋跡象或進食困難，應馬上召緊急救護車送院。

▼在家照顧兒童及青少年患者小貼士▼



1）發病日期

• 家長及照顧者需記錄病童開始出現病徵的日期和時間。

2）定時觀察

• 留意患者的體温。

• 注意患者的進食量，以及大、小便分量及次數。

• 每天觀察及記錄患者有沒有增加症狀，例如咳嗽，流鼻涕、喉嚨痛、嘔吐情況等。

• 最重要是觀察患者有沒有出現病情惡化的情況，例如面色變蒼白、呼吸急促等。

3）量度及記錄體温

• 正常體溫為 36.5 - 37.5度

• 如果懷疑患者發燒，每天隔四小時以耳探式溫度計幫病童量度體温，並記錄其體溫。

• 觸摸前額來量度體溫是極為不準確及不可靠的。

• 患者如若有微燒、頭痛、喉嚨痛，可以服用止痛退燒藥，例如撲熱息痛。

4）進食和飲食

• 保持患者健康的生活習慣，包括多進食新鮮蔬菜生果及保持適量活動。充足的休息和睡眠，是病童提升身體免疫力和對抗新冠病毒的最好方法。

5）注意患者的個人衛生

• 應遵從衛生防護中心指示留在家中，照顧者和患者盡量不要與其他家人接觸。照顧者和患者盡量留在一個房間，並且關上門，不要與家人接觸，也不要離家。

• 照顧者須戴上外科口罩，亦應幫患者戴上合適大小的兒童口罩，以減少交叉感染的可能性，而口罩須覆蓋口和鼻。另外，所有外科口罩全屬即棄式，用後應對摺並棄置於有蓋垃圾桶內，棄置後緊記潔手。

• 教導患者注意個人衛生，勤洗手。進食前後、如廁後或接觸不潔物後，必須用洗手液和清水洗手。記得要清潔手指罅和手腕位置。洗手最少 20 秒。

• 如果環境不許可用水洗手，而雙手沒有明顯的污垢時，可選擇用 70-80%酒精成份的搓手液潔手。

• 未徹底潔手前，應避免接觸眼丶鼻和口部。

• 如果家居環境容許，請安排患者使用專用洗手間。如果未能安排患者使用專用的洗手間，各家人的毛巾、個人衛生用品應隨身拿走，非必要時不要放在洗手間內。同時應教導患者如廁後要先蓋上廁所板再冲廁，然後徹底清潔雙手。

• 病童使用的洗手間需要定期用 1:49 稀釋家用漂白水清潔。

6）家居衛生

• 家中應保持空氣流通，多打開窗戶，因為室內空氣流通能有效稀釋病毒或讓病毒隨氣流帶走。如果家裡裝有 HEPA 過濾器亦應該使用。

• 患者應有個人的餐具，水杯，漱口杯，牙刷和毛巾。患者不應和其他小童或成人共用個人物品。

• 每天以 1:99 稀釋家用漂白水清潔家居。

• 每天以 1:49 稀釋家用漂白水清潔病童玩具，並必須要徹底過清。附有病童分泌（例如噴嚏、咳嗽、排泄物）的物品也要用 1:49 家用漂白水消毒。

• 確保廁所去水渠 U 型隔氣長期儲水，防止病毒散播，每日倒淸水入地渠去水位就可以。

7）快速抗原測試呈陽性怎辦

• 如家長或照顧者的病毒快速抗原測試呈陽性，需要按照衛生防護中心的指示接受核酸檢測（家人代領和交付深喉唾液，或通過檢測公司安排）

• 如使用病毒快速抗原測試套裝，應遵照測試套裝內指示完成所有步驟，同時妥善處理用完之測試套件，掉棄到有蓋的垃圾桶。

8）一般感染新冠病毒的臨床狀況

• 家長及照顧者毋須過份憂慮，因為感染新型冠狀病毒患者大多數會慢慢康復，大多數患者毋須服用抗病毒藥。發燒病徵將大約維持2至3天，請耐心等候當局作進一步安排。

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