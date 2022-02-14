患病「麥難民」未打針被趕出賓館瞓街　團體斥疫苗通行證剝削人權

政府本月24日推行「疫苗通行證」，屆時本港絕大部份地方要求巿民必須至少已接種一劑疫苗方獲准進入。有關注團體近日接獲多宗無家者求助個案，當中有患免疫系統疾病的「麥難民」獲安排入住賓館後，近日通知他需於24日死線前注射疫苗，否則被要求離開，團體認為即使政府容許無家者持豁免證明書進入食肆，過去亦有不獲接納的例子，「疫苗通行證」勢進一步收緊有關做法，變相剝奪無家者使用處所或公共設施的權利。



無家者冇接種勢被驅離賓館 佔整體個案約三成

多個關注長者、無家者、劏房基層家庭等非政府組織，今日(14日)就政府硬推疫苗通行證及防疫抗疫政策舉行聯合記者會，回應政府防疫措施對基層的影響，其中基督教關懷無家者協會發言人陳文珊表示，過去一年以特惠租金的方式安排露宿者入住賓館，但賓館負責人近日通知協會，因應政府「疫苗通行證」政策，表明所有入住人士必須在本月24日前接種第一劑疫苗，否則將要求他們遷離另覓住所。

她稱其中一宗求助個案為一名年約60歲的男性無家者，早年因家庭問題遷出元朗原居地，曾成為「麥難民」達10年之久，前年疫情爆發後，他大約一年多前獲機構安排與另一名無家者以月租3,000元合租一個賓館房間，近日告知他必須注射疫苗，然而他多年來患有白蝕症，皮膚受免疫系統攻擊，身體出現多處白化，擔心疫苗會進一步影響病情，一直存有疑慮不敢接種，如今連尋覓住所亦成問題，最壞打算是重新流落街頭露宿。

陳文珊表示，該名無家者的個案不是獨例，手頭上有兩至三成的無家者入住賓館個案，因事主患隱疾或精神病問題，無法覓得其他住所或趕及24日前注射第一針疫苗而向機構求助，認為政府以往推行豁免證明書代替安心出行程式的措施，倘有食肆負責人拒絕承認，如今再推出「疫苗通行證」進一步收緊可進入處所或公共設施範圍，剝削基本人權。「無家者會入公共設施沖涼或抹身，或者寒冷天氣入住社區會堂，呢家無接種疫苗唔畀入，增加佢哋流落街頭染疫的風險。」

放無薪假散工或不獲派短期失業援助金

另外，政府日前公布第六輪防疫抗疫基金，向短期或臨時失業人士提供一次性10000元津貼，一家三口居住觀塘劏房單位的黃小姐反映，丈夫任職機場飲食業員工，月入大約1.7萬元，但疫情爆發後開始不斷放無薪假，最嚴重時一周只能上班兩至三天，月入跌至7,000元，既要繳交房租連水電費6千多元，還未計算其他生活開支，生活變得越來越困苦，只好節衣縮食。「買菜傍晚6、7點過後會平啲，之前買50(一兜)，宜家買20…過去五輪抗疫基金一分都收唔到，老細失業就有，基層返工唔足就冇，咁樣基層點過呀？」

社福關懷貧窮平台發言人洪俊毅指出過去基金以強積金戶口為就業人口證明，但不少基層靠打散工維生，他們沒有強積金戶口，如今爆發第五波疫情，被迫放薪假或減少上班日數，並非短期失業人士，擔心不符合申請資格，要求政府兼顧開工不足的基層需要。

多個團體建議，政府推出防疫措施前，必須全面考慮各階層人士基本生活需要，就各個特殊需要人士提供豁免，以免剝削他們本來擁有的生活權利，而政府應援助沒有強積金戶口的零散工，採用早前幾輪抗疫基金的力度，以每月最高九千元支援第五波失業及收入大減的工友。