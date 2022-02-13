港鐵4名員工初步確診　涉荔景站、天榮站、東鐵頭等車廂工作

本港新冠肺炎疫情肆虐，港鐵公司今（23日）公布，得悉4名在前線工作的員工及承辦商員工初步確診，包括茘景站的月台助理 、在輕鐵天榮站工作的兼職月台助理、在東鐵綫頭等車廂工作的承辦商保安員工 ， 以及在土瓜灣站的承辦商清潔員工。現時4人留在家中等候衞生署進一步指示及安排。



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港鐵公布，初步診確診的4名患者，在工作時一直按規定戴上口罩。其中，在茘景站工作的月台助理，因其所住大廈而需要強制檢測，昨日的檢測結果為陽性，最後上班日期為2月9日；在輕鐵天榮站工作的兼職月台助理，最後上班日期為2月4日。

承辦商員工方面，在東鐵綫頭等車廂工作的保安員工，最後上班日期為2月9日；在土瓜灣站工作的清潔員工，最後上班日期為2月10日。

港鐵亦指，經追蹤個案後，確定沒有港鐵員工被界定為密切接觸者。至於有可能與初確承辦商員工，曾有密切接觸的其他承辦商員工，已要求承辦商通知他們接受檢測，獲陰性檢測結果才可上班。

港鐵公司強調，已同時安排徹底清潔和消毒相關工作地點，在適合地方以｢消毒機械人｣深層清潔及消毒；亦會加強相關輕鐵站及月台的清潔工作。