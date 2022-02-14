Omicron｜憂沾病毒禁北上　發泡膠箱圍城　回收機構籲檔販搣膠紙

疫情洐生民生問題浮現，繼有跨境貨車司機染疫，文錦渡貨運受阻致蔬菜價格飈升，本港多區街市近日出現「新氣象」，大批發泡膠箱堆積如山。有運輸業界透露，受疫情影響，內地擔心發泡膠箱帶病毒，發泡膠箱本月起已不能隨菜車北上載貨，以往可重複使用的膠箱也頓成垃圾。

有回收發泡膠機構近期密密「救箱」，但坦言「剛清走一車，又送來三車」，人手不足以應付龐大數量，冀菜檔做好本分，撕走箱上的膠紙，自行交付回收廠處理。《香港01》正向食環署及環保署查詢。



▼多區街市囤積大量發泡膠箱▼



+ 7

多區行人路、天橋底、後巷現發泡膠箱「圍墻」

近期多區街市出現發泡膠墻，行人路、天橋底、後巷等均不難發現它們的蹤影，部分更阻塞街道，食環署出動垃圾車陸續夾走膠箱棄置，但這片「圍墻」也沒有消失。

以往發泡膠箱可回收再用，運菜車司機會找前線拾荒者，以每條3至5元報酬把約6個膠箱捆綁在一起，再運返內地重用裝菜，但近期發泡膠箱卻被拒收。「拾平台」成員趙日輝透露，發泡膠圍城境況在上周日起湧現，皆因司機不再回收，變相街坊回收了也收不到錢，只好放棄而轉投回收廢紙。面對菜箱有入無出，衍生龐大發泡膠箱量，他指食環署及清潔承辦商只能盡量清走礙眼、阻街部分。

跨境貨車業界稱發泡膠箱本月起不能隨車北上載貨

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手也透露，據其了解，受疫情影響，內地擔憂發泡膠箱帶有病毒，故本月起已不能隨車北上載貨，未知何時才恢復舊有安排。

回收機構嘆工場不勝負荷

大批發泡膠箱被丟棄，有團體盡力回收。「迷失的寶藏：發泡膠回收行動」項目經理李家銘表示，上周五（11日）單日已回收荃灣楊屋道街市7車菜箱，連同其他處所回收的發泡膠，重量超過900公斤。他說，食環署在該街市提供地方暫存膠箱，但已接近飽和，仍有逾萬個菜箱待處理，坦言「剛清走一車，又送來三車」，其工場已不勝負荷，過去一周需加班至夜晚11時許處理。

李家銘認為，業界在非常時期更需要合作及履行生產者責任，而非貪圖一時之便，將膠箱當垃圾丟棄。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

李家銘表示，目前有少數回收廠可處理發泡膠，但前提是菜檔願意撕走菜箱上的膠紙，只要質量好、數量多，部分回收業亦願意提供回贈。他認為，業界在非常時期更需要合作及履行生產者責任，而非貪圖一時之便，將膠箱當垃圾丟棄。翻查環保署資料，2019年本港每日棄置約89公噸發泡膠，則一年約3.25萬公噸被送到堆填區。