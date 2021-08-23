禁食肆提供發泡膠餐具　張宇人稱成本增幅市民找數　黃錦星料加1%

政府建議推行「管制即棄膠餐具計劃」，首階段將全面禁售發泡膠餐具，餐飲業處所亦禁向食客提供。在公眾諮詢下月8日完結前，立法會環境事務委員會今（23日）討論有關計劃，飲食界張宇人認為禁用即棄膠餐具後若餐具價格上升，最終也是市民找數，因此促請政府告知公眾日後餐飲價格上調幅度。

環境局局長黃錦星回應指，料日後採用符合標準飯盒，食肆成本只增加約1%，他又稱，管制即棄塑膠有「四部曲」，包括今年內透過可持續發展委員會檢視膠袋徵費豁免範疇，以及就管制即棄塑膠展開公眾諮詢。



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本身並非環境事務委員會委員的張宇人，今日在委員會討論管制即棄膠餐具計劃時，表示一向支持提供誘因以減少使用即棄膠餐具，但認為今次計劃最終是市民找數，而非餐飲業，故政府必須告知日後「買外賣」會貴多少，並擔心食客會改到超市購買較便宜的膠餐具。民建聯葛珮帆則關注，日後餐具價格上升，打工仔及基層會否難以承擔，又關注政府如何支援本地研發及生產環保餐具，以及推動與大灣區城市合作。

黃錦星：一個飯盒顧客要多付5毫

黃錦星回應指，禁用發泡膠餐盒後，一個約40元飯盒，顧客要多付5毫，即價格或貴1%，並認為在轉型階段，價錢上有適應期，市民亦公平地承受有關轉變，因若置濫用塑膠情況不理，地球須符的代價更大。

黃說，局方在管制即棄塑膠有「四部曲」，包括今年內透過可持續發展委員會就膠袋徵費與民共議，檢視豁免範疇可否收緊；管制即棄膠餐具；推行飲品膠樽生產者責任制，建立本地循環經濟，將可回收飲品膠樽本地循環再造；以及今年內透過可持續發展委員會，探討如何處理不同類型的即棄塑膠，包括源頭減廢及乾淨回收。

對於並非禁售所有即棄膠餐具，環保署副署長胡偉文指，無論是食肆或零售點，均不建議出售發泡膠餐具，其他即棄膠餐具暫主要針對食肆使用上管制，但長遠而言，即棄膠在食肆外的使用應如何處理，今年稍後會展開公眾諮詢，以作探討。

環境局局長黃錦星表示管制即棄塑膠有「四部曲」，包括今年內透過可持續發展委員會檢視膠袋徵費豁免範疇，以及就管制即棄塑膠展開公眾諮詢。。（資料圖片 / 李澤彤攝）

設基金支援本地研發 希望環保餐具「平靚正」

黃錦星又指，支持環保餐具生產業界創新，但業界目前未必做到大量生產，價錢亦相對較貴，故政府將設不同基金支援，而與大灣區城市的環保合作是大勢所趨，希望令日後產品做到「平靚正」。

環團請願促2025年前全面禁膠餐具

在會議前，10個環團帶同3米高「即棄膠餐具怪」到政總前向環保署遞交意見，認為塑膠圍城早已迫在眉睫，但第二階段實行日期卻以「視乎成效」、「未來發展成熟度」、「再檢視」等字眼敷衍公眾， 促請政府在2025年前規管所有堂食及外賣即棄塑膠餐具，同時制定措施及時間表。