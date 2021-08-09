餐具禁膠｜01實測外賣派膠量　一餐茶至少8件　有餐廳仍用發泡膠

港府早前推出諮詢文件，計劃最快在2025年要求食肆陸續禁派即棄膠餐具。在新冠肺炎疫情下，不少市民購買外賣次數大增，4年時間要市民徹底改變習慣存疑問。

究竟本港即棄膠餐具問題有多嚴重？《香港01》上月（7月）底到三間連鎖快餐店，以及荃灣區一間茶餐廳購買外賣進行實測，簡單一個下午茶餐連飲品，已包括多達8件即棄塑膠製品；而「派膠」數量最多的為茶餐廳，多達11件，亦是測試中唯一使用發泡膠的食肆。

雖然餐廳改用更環保餐具或要加價，但不少市民都支持計劃。有市民認為，立法可變成推動力，以後將自攜餐具買外賣；亦有市民指，即使轉用替代的環保即棄餐具，或置外賣加價5至10元，亦可接受。



食肆餐具禁膠系列：

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環保署今年7月推出為期兩個月的「管制即棄膠餐具計劃」公眾諮詢，當中估算2019年，港人人均棄置1,940件膠刀叉，即平均每日棄置超過5件；並建議2025年起禁止餐廳外賣派發泡膠餐具，堂食亦不准「派膠」。

現時食肆外賣派發膠餐具情況如何？《香港01》上月到美心MX、大家樂、大快活位於荃灣的分店，以及一間茶餐廳購買類似的雞翼下午茶餐，比較一餐外賣可以產生多少件即棄膠餐具。結果發現，三間連鎖快餐店已棄用發泡膠，而隨同美心MX茶餐派發的膠餐具數量最少，但亦達8件。

一份外賣下午茶餐 最多有11件膠餐具

美心MX及大快活已轉用紙飲管，雞翼亦用紙袋盛載。大家樂相比該兩間連鎖快餐店，因多派膠飲管，雞翼亦用膠盒盛載；而粉麵及飲品亦同樣用膠碗及膠杯，總數有達10件膠。

至於茶餐廳同樣用膠飲管；「派膠」量亦是最多，達11件，職員亦多派了一隻膠叉。該茶餐廳是四間食肆中，唯一仍用發泡膠的食肆。然而今次實測的四間餐廳，同樣用上預先包裝的餐具，亦沒有先詢問顧客是否需要「走餐具」。

環團促應盡快減派「無謂」膠餐具

綠色和平項目主任譚穎琳表示，現時餐廳仍派發不少「無謂」的即棄膠餐具，例如不論食物是甚麼，亦會派發一包預先包裝的膠餐具，「唔使用刀嘅餐，都夾硬有埋膠刀，最後無用過就棄置」。她建議食肆可預設不給予即棄餐具，市民要求才派發，並認為「大集團有資源、人手去做」；而政府亦應加快規管，盡快落實有關管制。

市民稱樂意自備餐具及餐盒

「管制即棄膠餐具計劃」立法後，想要繼續用即棄餐具，就需轉用成本較貴的環保替代品，市民日後購買外賣或要加價。市民黃先生認為，現時餐廳派發大量膠餐具，「有湯又分多一個盒，都真係好唔環保」。如將來計劃實施，外賣或要加價，他坦言不願意接受加價，寧願自備餐具及餐盒盛載食物。

另一市民郭先生表示，現時一周約有一至兩次購買外賣回家享用，因家中有餐具，故通常購買外賣時亦會「走餐具」，只索取膠餐盒盛載食物。他支持禁止膠餐具計劃，直言「自備（餐具）都唔會好麻煩，又可以為環保出一份力」。至於將來外賣如加價，郭先生指一個餐「加5至10元都可以接受」。

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大家樂︰關注市場是否有符合要求的可行替代品

《香港01》亦向三間連鎖快餐店查詢使用即棄膠餐具情況，以及將如何淘汰膠餐具。大快活回覆指，會全力配合政府所推行之政策及繼續密切留意情況發展，適時作出調整。美心MX則指，於2017年已全面停止向顧客提供即棄發泡膠餐具；2018年堂食亦停止主動派發飲管，同時逐步以紙飲管代替膠飲管。該餐廳又稱，將積極研究逐步減用即棄膠餐具。

大家樂則指，該集團有參與相關諮詢的業界討論，當中比較關注市場上是否有符合相關要求的即棄膠餐具可行替代品，並需要做到防漏、堅固、保溫等功能，才可以應對旗下餐廳不同需求。