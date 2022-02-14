火眼實驗室周二凌晨起運作　胡定旭稱人手瀕臨界點：需國家隊協助

政府早前公布在馬鞍山體育館重設的火眼實驗室，周二凌晨(15日)將開始投入服務，另有兩套火眼實驗室日內運抵香港作準備。華昇診斷中心董事長胡定旭表示，火眼實驗室每日可進行10萬次單管測試至30萬個混合檢測樣本，但強調已接近臨界點：「做到7-11咁廿四小時，再加落去係加唔到。」他稱若日後有需要增加檢測量，需向中央請求增派人手來港協助。



胡定旭表示已暫時由母公司華大基因及華昇在內地調派200名檢測人員來港。（莫家文攝）

馬鞍山體育館內火眼實驗室 已搭起16個氣膜實驗室

位於馬鞍山體育館內的火眼實驗室,目前已搭起16個仿如白色卷蛋形狀般的氣膜實驗室,每個實驗室獨自搭建抽氣系統,合共調入約100台機器,由A至P分設兩行，劃分不同區域，分別負責拆袋、取樣及檢測等不同任務，目前已近測試完畢，最快明日凌晨(15日)起投入服務。

胡定旭：若政府需要加大檢測量 可隨時覓地搭建

華昇診斷中心董事長胡定旭表示，已暫時由母公司華大基因及華昇在內地調派200名檢測人員，及在本港編配100至200名人手營運實驗室,啟用後每日單管檢測量最多可達至10萬次,若採用三合一混合檢測,每日檢測量可增至30萬次，另外中心尚有兩套火眼實驗室日內可運抵香港，若政府需要加大檢測量，可以隨時覓地搭建。

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不過他指以目前本地幾個大型承辦商合共約5000名人手計算,檢測量由5年前約每日約5萬次增加至目前約30萬次,已經接近臨界點：「做到7-11廿四小時,再加落去已經加唔到。」胡強調已動員所有資源提高檢測量,再提高幾近不可能,政府有需要仿效前年向中央求援,調動「國家隊」實驗室人員來港協助。

至於能否以多合一合檢測代替單管檢測,減低實驗室的檢測壓力,胡定旭指國家衛健委上月一份文件顯示大型檢測可允許20合1混合檢測樣本，以往實驗中心曾因應要求進行三合一混合檢測，但要由防疫專家或政府視乎疫情現況決定，他重申：「hardware夠晒都需要software，去到呢個level，都要增加多啲人手。」

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