擴大封區｜胡定旭料火眼實驗室需增3倍檢測量　靠中央派千人來港

設於馬鞍山體育館火眼實驗室將於明日（15日）啟用，承辦商華大基因旗下、華昇診斷中心董事長胡定旭表示，倘政府擴大封區範圍，需要火眼實驗室再多2至3倍的檢測量應對，屆時需要中央支援。



華昇診斷中心董事長胡定旭。（資料圖片）

火眼實驗室三合一測試每日可達30萬次 深圳調200人來港

胡定旭今日（14日）在港台節目《千禧年代》表示，火眼實驗室啟用後，每日做到10萬次單管測試，三合一混樣測試則可達30萬次。在人手方面，他稱從深圳部門已調派近200人來港，而香港部門亦調配100至200人協助，同時正物色護士學生等人員接受培訓，協助採樣。

胡稱，火眼實驗室一周可搭建，另有兩套氣膜實驗室正運送來港，但仍需要中央派員到實驗室支援。他解釋指，要達至動態清零要與病毒鬥快，發現個案馬上封區，但按目前確診數字，即使有火眼實驗室，仍需要中央調派1000人來協助。

被問及倘政府採取中小型封區，火眼實驗室能否應對，胡定旭表示視乎封區範圍，認為目前已如「7-11」般24小時工作，如再要擴大封區規模，需要中央幫忙，則需要火眼實驗室再多2至3倍的檢測量。

▼2月8日 「火眼實驗室」設立中▼



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▼2月12日 長沙灣體育館等候檢測人潮▼

