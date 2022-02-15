疫情｜新增1619宗確診　5400宗初陽待覆檢　衞生署補鑊加人手處理

第五波疫情持續惡化，今日（15日）新增1,619宗確診個案，另有5,400宗初步陽性個案。今日新增的確診個案全為本地個案，有12宗與Delta變種病毒株有關、1,598與Omicorn變種病毒株有關、另有9宗未能分類。另有8間涉確診個案的安老院舍需要再進行調查。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在會上提到，現時7成半個案可以在24小時做到確診檢測；前日有部分樣本未能覆檢，已抽調人手，加快流程，並加長工作時間，希望可以在24小時內盡快確認樣本。



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前日樣本有650個未完成覆檢 醫管局樣本不再覆檢

張竹君提到，按現時的化驗速度，7成半的個案均可在24小時做到確診檢測。而目前的5,400個初步陽性樣本，相信有部分未送到衞生防護中心，但預計今晚會完成並有結果。化驗所現時手上的4,000多個樣本，大部分是昨日才送抵，而前日送往化驗所的樣本大部分已完成確診檢測，但仍有650個未完成，當局已抽調人手加快流程，及加長工作時間。

張竹君表示，當局希望可以在24小時內盡快確認樣本。(資料圖片)

張竹君續指，當局希望可以在24小時內盡快確認樣本，已與醫管局協調，未來由醫管局化驗的樣本將不再需要覆檢，她解釋因為醫管局的樣本過往都較高質素、無假陽性。

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8間安老院舍仍需進行調查

另外，張提到現時有8間有確診個案的安老院舍仍需要進行調查，個案均涉及有密切接觸者需要檢疫。8間安老院包括：

香港耀能協會賽馬會田綺玲學校、

溫浩根護理安老院、

基督教家庭服務中心尚美家舍、

保良局癸未年樂頤居暨耆安老者日間護理中心、

浸會愛群社會服務處樂群樓、

香港基督教循道衛理聯合教會深水埗護養院暨日間護理服務、

香港聖公會阮維揚長者之家、

以及仁濟醫院藝進同學會護理安老院。