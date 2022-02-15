疫情｜大量陽性患者未能入院　當局設六點建議　高燒心悸才打999

第五波疫情肆虐，個案持續增加，不少檢測呈陽性、甚或確診者仍然滯留社區、未獲送院。港府今日（15日）公布，在檢測中呈陽性的個案均會列入「新冠病毒病人入院分配系統」，醫管局會優先處理風險較高人士或病情嚴重患者，將有需要的病人移送醫院，其他感染人士會按序移送往社區隔離設施。

港府亦為等候移送的市民提供指引，當中提到當局稍後會啟動「指定診所」，協助處理病況較輕微的患者，若患者出現嚴重徵狀，如持續高燒、有氣促、心悸等情況，應致電999熱線，盡快由救護車送院。



個案海嘯式上升 遠超本港應付能力

港府指，第五波疫情涉及傳播速度極快的Omicron變異病毒株，新增個案海嘯式上升，遠超本港檢測、追蹤、檢疫、隔離、治療等方面的容量，醫院無法接收所有個案。即使當局已啟用不同的社區隔離設施，仍未足以即時將所有沒有病徵或徵狀輕微的人士從家居移送往隔離設施集中隔離。當局正以中央支援，進一步提升應對能力。

風險大、病情重患者優先送院 提出等候移送指引

當局續指，在檢測中呈陽性的個案均會列入「新冠病毒病人入院分配系統」，醫管局會優先處理風險較高人士（如長者、長期病患者及幼童）或病情嚴重患者，將有需要的病人移送醫院，其他感染人士會按序移送往社區隔離設施。

由於患者有可能要等候較長時間才能獲安排移送，當局提出指引，以減輕市民疑慮。在個人衞生、環境衞生等方面，當局提出下列建議：

﹒患者應經常清潔雙手和注意咳嗽禮儀

﹒如家庭情況許可，患者應留在自己的房間內，關上房門並盡量避免與其他同住人士有面對面的接觸、共同進餐或共享私人物品；如患者需離開房間，須正確佩戴緊貼面部的外科口罩

﹒盡可能打開窗戶，保持單位空氣流通

﹒每日清潔和以1比49稀釋家用漂白水消毒家居環境

﹒如需共用洗手間，每次使用後即時清潔和消毒，並每星期至少一次把約半公升清水倒入每個地台排水口

﹒盡可能留在家中，避免外出；如必須外出（例如前往求診），須做好個人防護措施，盡可能使用點對點交通工具。

醫管局將啓動「指定診所」協助病況較輕微患者

當局又提到，個別患者在等候期間可能會出現病徵，醫管局昨日已設立熱線，可為他們提供醫療建議；醫管局亦準備分階段啓動「指定診所」，協助處理病況較輕微的患者，今日稍後將有相關詳情，當局亦正與的士業界探討為有關人士安排專車前往「指定診所」。

當局正與的士業界探討為病況較輕微的患者安排專車前往「指定診所」。（資料圖片）

快速檢測呈陽性 需再進行核酸檢測

近日有不少人以快速抗原測試作檢測，當局指，快速抗原測試只可作參考用途，不能代替核酸測試，若市民在快速測試中呈陽性，應請親友代為取得和運送深喉唾液樣本收集包，以進行核酸檢測。若結果仍為陽性，當局會將個案列入「新冠病毒病人入院分配系統」。