跨境貨車司機染疫運輸短暫受阻　港府︰供港肉類蔬菜恢復六、七成

第五波疫情未止，早前有多名跨境貨車司機，令本港菜價一度波動。港府發言人今日（15日）表示，昨接獲深圳通報，再有跨境貨車司機染疫，文錦渡口岸鮮活食品運輸短暫受阻，口岸其後延長通關，鮮活食品貨車順利回港。
港府表示，昨日內地供港蔬菜供應量回復至平日約七成，至於內地進口本港的冰鮮家禽和肉類整體貨量，則為平日六成左右，而活豬供應方面則一切如常。
港府發言人指，昨接獲深圳有關當局通報，指有香港跨境貨車司機於文錦渡口岸進行檢測時，結果呈陽性，該口岸要進行消毒工作，鮮活食品運輸一度短暫受阻。口岸其後延長通關至零晨，讓鮮活食品貨車順利回港。
供應量略回升 蔬菜批發價稍為回落
政府續指，根據漁農自然護理署及蔬菜統營處各批發市場的最新資料，昨日內地供港蔬菜的供應量上升至約714萬公斤，回復至平日約七成，而整體蔬菜批發價亦稍為回落，預期整體蔬菜供應量將繼續回穩。
而內地進口本港的冰鮮家禽和肉類整體貨量為平日六成左右，當局相信供應會逐步增加；而活豬供應方面則一切如常。
▼2月8日 蔬菜供應緊張售價升▼
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