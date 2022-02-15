民建聯倡中醫參與抗疫治療輕症者　遙距會診為在家隔離者減壓

第五波疫情肆虐，民建聯上周去信行政長官林鄭月娥，提出多項應對建議，包括善用中醫力量參與抗疫。民建聯今日（15日）聯同中醫藥界召開線上記者會，提出多項中醫中藥抗疫方法，希望紓緩前線醫護的壓力。

民建聯主席李慧琼表示，明日立法會《施政報告》辯論時，民建聯將向林鄭再次提出要求在抗疫工作善用中醫中藥，建議讓中醫參考內地做法，為居家等候隔離人士作視像會診，緩解心理壓力、加強可接受中醫治療宣傳等。

香港註冊中醫學會更寫了一張預防藥方，供市民參考。



梁熙表示，全港有近8千名註冊中醫，相信動員他們參與抗疫是其中一項及時、有效的方法。

民建聯衞生事務發言人兼立法會議員梁熙表示，全港有近8千名註冊中醫，相信動員他們參與抗疫是其中一項及時、有效的方法，希望政府盡快公布細節及與業界商討落實工作。 他建議政府立即參考並採用國家中醫藥抗疫的經驗，進行治療及預防工作，包括目前大量居家確診者未能及時得到適切治療的問題，建議衛生署可以安排中醫遠程診治輕症者，避免轉為重症。

梁熙指，政府必須盡快與本港中醫業界商討，擴大中醫進駐亞博社區治療設施的做法，安排願意參與抗疫的中醫負責治療輕症及無症狀患者，分擔前線醫護工作量。

香港註冊中醫學會副會長林蓓茵指，不少註冊中醫已表明願意協助，建議參考國家中醫藥救治專家遠程會診機制，容許香港中醫視像會診。

中醫學會副會長：可讓香港中醫視像會診

不少在家等候接受隔離人士有心理壓力，林鄭早前表示會推出可考慮提供線上診斷服務協助。香港註冊中醫學會副會長林蓓茵指，不少註冊中醫已表明願意協助，建議參考國家中醫藥救治專家遠程會診機制，容許香港中醫視像會診；至於如何安全送藥、採納中醫藥全面介入治療等，希望當局可與業界商討。

中藥治療方面，香港註冊中醫學會副會長林志秀表示，國家衛健委「新型冠狀病毒肺炎診療方案」指引中，已有針對輕、中、重症及恢復治療的中醫藥，認為香港情況也適用。民建聯衞生事務副發言人兼香港註冊中醫學會會長陳永光補充指，相關中成藥有助主治「熱毒襲肺證」，內地的臨床研究也發現，有助降低密切接觸者的感染率。

陳恒鑌認為政府有責任加強中醫治療宣傳。

陳恒鑌：政府有責任加強中醫治療宣傳

除了善用中醫藥外，民建聯立法會議員陳恒鑌表示，十幾年前早已經有醫學報告證明，中西醫結合治療SARS效果更好，加上過去兩年國內中醫藥防治新冠有成功經驗，認為政府終於聯絡中醫藥界協助抗疫，是「遲到好過無到」。陳恒鑌認為政府有責任加強中醫治療宣傳，包括在亞博社區治療設施提供相關資訊予患者。