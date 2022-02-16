抗疫的士料周五啟動200的士參與　業界︰雙倍工資相信有足夠司機

新冠肺炎疫情嚴峻，部份確診患者留家數天仍未能入院治療或隔離，港府有計劃設專屬的士車隊，接載輕症新冠患者到醫管局豁下的指定診所。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成在港台節目《千禧年代》中表示，現時初步有200輛的士參與計劃，並估計在星期五（18日）開始，朝8晚6運作。他解釋，由於車輛要有很多準備，包括司機會使用口罩、面罩、手套及保護衣等，預期物資會在這幾天到位。



抗疫的士車身會貼有「抗疫專用 必須預約」的貼紙。（的士車行車主協會提供）

此外，專屬的士的當眼處亦會有識別，只接載患者到指定診所，強調期間不會接載其他人士，並只於有關時間「開工」。有指抗疫的士的司機及乘客之間會有膠隔板，吳表示，由於計劃倉促，加上物流問題等，未必能夠提供，但會要求乘客必需坐在後座座位，車廂亦會打開車窗，令空氣流通。

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另外，被問到接載患者到指定診所後，是否會等候同一名患者回程，吳說，具體情況會透過醫管局分配。此外，有需要使用服務的患者，可透過網上平台或熱線預約服務。

被問到司機駕駛抗疫的士會否有額外收入時，吳表示，疫情嚴峻下，市民晚上減少外出、不少人在日間亦在家工作，的士司機生意一落千丈，今次措施可協助患者同時，令的士司機有一定收入，形容是雙贏方案。

周國強︰司機可另獲政府津貼料工資為平日雙倍

另外，的士小巴商總會理事長周國強出席商台節目《在晴朗的一天出發》時指，抗疫的士司機會按錶收費，加上政府津貼，工資是平日雙倍。在疫情下的士業生意下挫近五成，相信有足夠司機參與，又指車隊未來或增至約400部車。

周續說，參與抗疫的士工作的司機，需要每日快速測試，結果陰性才可開工，亦會繼續接受司機登記，相信即使有司機確診，亦有人手補上。