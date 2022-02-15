接送患者「抗疫的士」料約300部　業界望重金誘司機日薪或達3000

第五波疫情持續爆發，特首林鄭月娥今日（15日）見記者，公布最新應對措施，其中提到將要求的士業界設專屬車隊，協助運送求診人士到新設指定診所。

香港的士小巴商總會理事長周國強表示，預計的士業界將調配300至400輛「抗疫的士」接送患者往返指定診所求診。他又指「做得幾多得幾多」，希望能夠幫助滯留在家，且未能求診的患者。不過他承認，薪金必須具吸引力，才能吸引司機駕駛「抗疫的士」，目前薪金水平仍正商討中，希望日薪有2000至3000元。



不過，有的士司機團體反映，政府無疑把他們推進深坑，形容大多數的士司機都拒絕接手此高危工作。



接送患者的士會有「抗疫的士」標示 不准載其他乘客

香港的士小巴商總會理事長周國強表示，政府現正與的士業界商討接送患者「抗疫的士」的流程。他指，的士業界預計調配300至400輛的士，接送患者往返指定診所求診。被調配的車輛不會再做其他生意，車輛也會標示為「抗疫的士」，讓市民能夠區分普通的士及「抗疫的士」。

周續說，根據港府說法，抗疫的士車隊預計平均每日接送約1,000多名患者，車輛在接送完患者之後，會進行徹底消毒，而且的士司機每日將接受病毒快速測試，如若無事就會繼續開工。他坦言，有些患者在家中數日都未能前往求診，為他們感到擔憂，希望「做得幾多得幾多」。

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業界︰人工沒有雙倍以上 根本無人肯做

至於薪金方面，業界與當局仍在商討中，希望司機日薪約有2000至3000元。他補充，「又要租車，又要入油，如果人工沒有雙倍以上，根本無人肯做。」

此外，的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，希望政府提供更多防護裝備給前線司機，包括防護衣、面罩、清潔用品，以防止司機受感染。他直言「最緊要保障前線司機安全，裝備一定要足夠。」他又指，政府需考慮確診者分佈的地區，資源調配方面是否可行，並確保整個運作流程暢順。

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司機團體︰望政府提供獨立宿舍供參與司機自我隔離

對於「抗疫的士」安排，的士司機權益會創會會長李匡晉直指深感不安。因司機一旦受感染，不單影響個人，還可能會感染家人。他希望政府另行提供獨立宿舍，供參與計劃的司機自我隔離。他又認爲，如果司機不幸感染新冠肺炎，而且出現傷亡情況，政府應該作出賠償 ，並建議政府爲他們購買額外保險，保障他們利益。

工聯會杜燊棠︰點解唔叫政府人員接送？

工聯會汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠，亦對新措施感到擔憂，並反問「點解要接？點解唔叫政府人員接送，而要求的士司機接送？」他認爲林鄭月娥之前對的士業界沒有特別支援，現在卻要求業界接手高危工作，根本就從來無重視過的士司機及的士行業，此舉無疑是把他們推入深坑，並認爲特首不負責任。

他強調，「就算政府比幾多酬金都無用，我們現在面對的是生命危險，就算無生命危險，對將來生活都會有所影響。」他坦言，現在大多數的士司機都表示不肯接送患者。他續說，如果的士司機穿著保護套裝，市民可能會驚，並認爲他們接載的都是陽性患者，不敢再乘搭的士。對整個行業的形象產生負面影響，生意將大大減少。

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