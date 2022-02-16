理大衝突｜女生涉暴動　控方指黑色衣著戴防毒面罩　鼓動現場人士

2019年11月理大衝突期間，大批示威者上街聲援，期間油麻地一帶發生警民對峙，有示威者縱火、擲磚及汽油彈，一名在暴動現場附近被捕的女學生被控暴動、管有攻擊性武器、管有物品意圖損壞財物及使用蒙面物品罪，她否認控罪，案件今（16日）在區域法院開審。控方開案陳詞指，女學生被捕時身穿黑衣黑褲，並戴著防毒面罩，認為她身處暴動現附鼓動助長集結人士。



管有多用途鉗及打火機燃料

女被告郭凱盈（19歲，學生）被控於2019年11月18日，在彌敦道與窩打老道交界附近參與暴動、管有多用途鉗及打火機燃料意圖作非法用途或損壞財物，及使用防毒面罩蒙面。

不同團體到理大支持校內人士

控方開案陳詞指，2019年11月17日示威者倉領了香港理工大學，並切斷了主要的道路連接，但當時仍有不同團體的示威者前往理大，以支持在理大內的人士。

2019年11月18日，警方沿彌敦道向加士居道推進時，逾百名示威者向警方防線發鐳射光、縱火、擲磚及汽油彈，儘管警方反覆警告及使用橡膠子彈，示威者仍拒絕離開，而彌敦道佈滿磚塊、玻璃瓶及竹枝。

約百名黑衣示威者聚集及搭起傘陣

警方及後推進至窩打老道與彌敦道交界時， 再有約百名黑衣示威者在彌敦道吉野家外聚集，並搭起傘陣、向警員擲磚、汽油彈，又向警方大喊大叫，當時彌敦道被大量物品阻塞，巴士站標誌、花叢被損壞，商店著火。

被告穿黑衫黑褲現場被捕

警方見有示威者擲汽油彈後逃走，於是上前追捕，被告在附近被捕，當時她身穿黑上衣及長褲，亦戴著防毒面罩。警方在被告身上搜出一把多用途鉗及一罐打火機燃料。

控方指控，被告身處暴動現附鼓動助長集結人士，或在現場附近提及後援、提醒他人注意警方部署、逃避警方追截。

案件編號：DCCC460/2021

2019年11月理大圍城情況。(詳看下圖)