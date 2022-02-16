兒童復必泰｜開打首日爆滿　幼童染疫亡　家長急轉軚：打咗穩陣啲

撰文：黃偉倫
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第五波疫情愈演愈烈，昨晚﹙15日﹚一名3歲女童離世，成為香港疫情下最年輕亡魂。政府早前放寬兒童接種復必泰疫苗年齡至5歲或以上，已預約兒童今﹙16日﹚起可接種。其中，位於香港兒童醫院的兒童社區疫苗接種中心預約名額早爆滿，今早接種服務開始前，院外已有數十名家長及小朋友排隊。
有家長直言因為疫情加劇，決定｢轉軚｣讓孩子首日接種：｢之前諗住可以唔打，就盡量唔打，因為始終小朋友年紀比較細，驚有副作用，但呢排見到case升得好勁，所以諗住都係穩陣啲。｣
小朋友難免怕打針，接種中心就有醫生私下扭氣球派發予打針小朋友，因此現場所見，很多小朋友離開時都手持不同卡通款式的氣球。

已預約兒童今日﹙16日﹚起可接種復必泰疫苗，兒童醫院接種中心首日預約名額早已爆滿。（廖雁雄攝）

今日起5至11歲的兒童可以於兒童醫院及圓洲角體育館接種復必泰；2月24日起港怡醫院的兒童社區疫苗接種中心亦會提供接種服務。

兒童醫院3.5前預約名額全數滿　國際學校包車到場

根據疫苗預約網站，兒童醫院於3月5日前的預約名額已全數爆滿。記者今早10時前到達，雖然接種服務未開始，但門外已排滿數十名家長及兒童；另外有國際學校以包車形式，接載家長及兒童到場打針。

▼兒童醫院兒童社區疫苗接種中心2.16兒童復必泰首日開打情況▼

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之前憂有副作用今讓6歲女接種　羅先生：case升得好勁

羅先生經學校為近6歲的女兒預約今日打針，他坦言原本擔心疫苗副作用，不過經資料搜集後，認為女兒適合，而且近日疫情加劇，決定讓女兒接種：｢之前諗住可以唔打，就盡量唔打，因為始終小朋友年紀比較細，驚有副作用，但係呢排見到個case升得好勁，所以諗住都係穩陣啲。｣

願幼童染疫死悲劇勿再發生：真係好唔開心

羅先生已接種第三針復必泰，當時曾發燒，預料女兒有同類副作用，已購入退燒藥。對於有3歲女童感染新冠肺炎後離世，他坦言：｢真係好唔開心，老實講3歲嘅小朋友過咗身，希望呢啲事唔好再發生。」

打針只基本未稱得上安心　家長冀早日恢復面授課

陳生今日亦帶同介乎5至8歲的三名孩子打針。他表示，早已希望讓子女接種，等待已久，｢應該早啲畀小朋友打好啲。」陳先生續指，孩子一直非常健康，未擔心副作用，而且他們之前亦有接種流感疫苗，故未有太害怕打針。在現時疫情愈演愈烈之下，他認為打針只是基本，亦未稱得上｢安心｣，並直言：｢打針防疫緊要過其他副作用｣。他期望可以早日恢復面授課程，認為小孩子之間需要交流、活動。

8歲表姐妹齊打針　醫護贈氣球忘卻痛楚

同為8歲的表姐妹Wendy及Sharon，在親人帶同下一齊打針，二人離開時分別手持由醫生送出的鴨仔及熊仔氣球。二人坦言本身怕痛，不願打針，今日打針是｢因為啲大人迫｣，不過得到氣球後，暫時忘卻痛楚。表姐Wendy又稱，雖然不願打針，但明白有其需要，｢可以保護自己同其他人｣。

有醫生私下扭出不同款式的卡通氣球。﹙黃偉倫攝﹚

對於現時只能網上授課，Sharon指網課時「上堂唔專心」；Wendy亦稱會時常東張西望，二人都希望盡快復課，與朋友見面。

係愛呀！醫生趁空閒扭出蜘蛛俠與比卡超　小朋友持氣球走

現場所見，小朋友離開時，都手持氣球，而且有不同款式，例如蜘蛛俠、比卡超等。氣球由醫生空閒時私下扭出不同造型，不過數量有限，派完即止。

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