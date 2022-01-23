藥劑師學會倡兒童打成人復必泰三分一劑量　料2月實行成全球先驅

第五波新冠疫情持續擴散，政府早前開放5至11歲兒童可接種科興疫苗；2月16日起可打復必泰。不過現時香港未有兒童版復必泰，香港醫院藥劑師學會早前建議，兒童可接種成人版的三分一劑量，該會會長今日(23日)表示，早前就建議與政府會面商討，對方反應積極正面，他相信香港有望成為全球首個地區，正式讓小童接種成人版復必泰。

崔俊明強調，成人版劑量的三分一安全可靠，其成份本身與兒童版幾乎相同，英國亦已批准相關做法，只是未實際執行。他又稱，外國研究顯示，兒童接種復必泰後，抗體水平可維持最少12個月，可能毋須打第三針；反而科興仍未有相關數據。他又稱，兒童打成人復必泰此舉沒有法律問題。



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香港醫院藥劑師學會今日召開記者會，講述5至11歲兒童接種復必泰的建議。學會建議，接種劑量應為成人版的三分一，即10微克。另外，應選擇於大腿注射，以減低心肌炎機率。

崔俊明稱，第五波疫情下，學校都出現個案，強調防疫的終極方法始終是接種疫苗，希望疫症於年底變成風土病，小朋友接種有助建立防疫屏障，以免傳染予家人，尤其未打針的長者。

成人版與兒童版復必泰 只差調節酸鹼度緩衝溶液

崔俊明表示，成人版與兒童版的復必泰，成份幾乎完全相同，只有用作調節酸鹼度的緩衝溶液不同，但並不影響安全及抗體水平。他續指，兒童版的緩衝溶液令疫苗存放時間更長，日後藥廠亦計劃於成人版使用同一溶液。

將成人版復必泰注射予兒童，屬於「標示外使用」，即未依照藥品的使用說明。崔俊明表示，此舉並不罕見，其他藥物有相類操作，但承認不應當作常規，強調假如香港有兒童版復必泰，就應使用兒童版。

崔俊明又稱，每瓶成人版復必泰可抽取18劑份量供兒童接種，但藥瓶的橡膠塞如刺穿太多次，可能令微膠粒，或受污染的空氣進入疫苗，因此為安全起見，最多只應抽取10次。

崔俊明表示，假如香港於2月讓兒童接種成人版復必泰，將為全球第一個地方。（黃偉倫攝）

復星醫藥不贊成香港兒童用成人版復必泰

對於相關做法是否曾與藥廠溝通，崔俊明表示，曾聯絡復星醫藥，但對方並不贊成「標示外使用」，之後查詢有關橡膠塞刺穿的數據，對方亦未有提供。他續稱，藥廠在未能提供足夠的兒童版供應量時，應有中期措施，協助兒童建立免疫屏障，而非只顧賺錢，批評藥廠並不合作。

談到法律上的問題，崔俊明表示，「標示外使用」的操作合法，不過在接種前，家長需簽署聲明，指了解是「標示外使用」。他又稱，即使萬一出現嚴重副作用，政府的疫苗接種保障基金，同樣可應用於相關情況。

至於是否有足夠的復必泰，崔俊明指，5至11歲群組有40萬人，假如有四分一人接種科興，香港的復必泰存貨足夠應付。他又稱，根據自然疫苗學期刊，復必泰於兒童身上產生的抗體可維持至少12個月，較成年人長，可能毋須打第三針；相反科興未有相關數據。