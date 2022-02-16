疫情｜增4285宗確診　初陽7000宗　合計破1.1萬宗未到頂

第五波新冠肺炎疫情持續蔓延，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（16日）表示，新增4,285宗個案，初步陽性有約7,000宗，均創單日新高。她表示，7,000宗初陽個案中，有部份樣本仍在私人化驗所，呼籲相關機構盡快將樣本送到衛生防護中心公共衞生化驗所。



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張竹君表示，4,285宗確診個案中，有21宗為輸入性個案，其餘均屬本地個案，當中1,055宗由醫管局直接檢測界定為確診，其餘由衞生防護中心覆檢確定為確診。她續指，公共衞生化驗所覆檢的約3,200宗個案中，有3,138宗為疑似Omicron，48宗為Delta，其餘則未能確定。她又稱，由醫管局確定的個案，不會檢驗其變異病毒株。

張竹君促私人化驗所盡快交樣本覆核

張竹君又指，公共衞生化驗所前日有約1,200個樣本未完成化驗，昨日亦未全部完成，現時應該仍在化驗中。她又指，7,000個初步陽性樣本，有部份仍在私人化驗所，呼籲盡快送到公共衞生化驗所。

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病人戶外等候 醫管局：真係好唔好意思

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，隔離病床使用率已超逾九成，達到上限，近日知悉有病人需要於戶外等候，現時正與政府研究隔離設施，希望改善相關情況，直言：「作為醫護人員，我哋見到咁嘅情況真係好唔好意思」。她又指，希望有更適合及舒適讓病人等待，改善現有情況。

另外，醫管局7間指定診所今日起運作，何婉霞表示，收到700多宗預約，正監察情況，希望可以幫助有病徵的病人。她又稱，長者及小童是特別關注群組，如有嚴重病徵會首先安排他們入院。