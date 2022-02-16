疫情｜多10名患者離世涉3歲女童及37歲男　累計235死　另17人危殆

新冠疫情肆虐，醫管局今日（16日）公布，昨日和今日共10名患者離世，17名患者危殆。自疫情爆發以來，本港累計235名確診或初步確診患者死亡。新增死亡個案中，包括一名3歲女童及37歲男子，其餘均為長者。

醫管局總行政經理何婉霞稱，醫院對於病人離世感到難過，為會家屬提供協助；又表示目前隔離病床使用量已達9成，同政府研究隔離設施，改善目前狀況。



【更新晚上公告多一人離世】



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醫管局總行政經理何婉霞今（16日）表示，過去24小時内，共9名病人離世，包括昨晚曾公佈的一名3歲女童及100歲長期病婦。至今，共224名確診及初步確診患者於公立醫院逝世。翻查資料，若連同另外10宗非於公院離世的新冠個案，本港累計染疫死亡人數增至234宗。

新增的死亡個案中，除醫管局昨晚公布，一名3歲女童於8時37分兒童醫院不幸離世，以及一名百歲長期病患女婦同樣8時左右，於將軍澳醫院離世的個案外。醫管局今再公布多7名患者離世，包括一名82歲女病人昨午於明愛醫院逝世；一名72歲男病人晚上10時14分於伊利沙伯醫院離世；一名90歲女病人於昨晚10時17分在東區醫院離世；以及一位75歲女患者在基督教聯合醫院離世。

新增死亡個案中多為長者

而今早凌晨2時左右，一名97歲瑪麗醫院男患者、一名97歲伊利沙伯醫院女患者分別離世；另有一名37歲男子在東區醫院離世。

醫管局總行政經理何婉霞稱，醫院對於病人離世感到難過，為會家屬提供協助。何又表示目前隔離病床使用量已達九成，正聯同政府研究隔離設施，改善目前狀況。

▼2月15日 明愛醫院急症在露天空地搭起帳篷安置病人▼



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到晚上，醫管局新聞稿公告多一宗死亡個案，為一名74歲男病人，今日下午3時30分於明愛醫院離世。