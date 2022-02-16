商台《18樓C座》李錦確診　曾飾大編輯、孤寒鐸多角　至今共四人

第五波新冠肺炎疫情火燒各處，商台今（16日）增多一名播音員確診，於《18樓C座》廣播劇中飾演大編輯、孤寒鐸等多個角色的李錦確診。繼早前確診的「祥嫂」朱雪梅、「三姑」陳慕賢及「周老闆」金剛等，至今共四名。節目監製馮志豐在商台Facebook專頁回應4名播音員暫時狀況不錯，仍會繼續在各個地方錄音節目。據知，「周老闆」今重返節目參與錄音。



今（16日）商台再多一名播音員中招，於廣播劇《18樓C座》飾演孤寒鐸、阮南安及大編輯的李錦確診，他亦曾主持賽馬節目。連同早前，《18樓C座》中飾演祥嫂、資深傳播人的朱雪梅；及另一位聲演元老陳慕賢，節目内扮演無牙三姑和周紅；以及節目内聲演周老闆、知名播音員金剛，該節目至今4人確診。

監製馮志豐：成員在依舊在不同地方進行錄音

節目監製馮志豐在商台Facebook專頁上回應，至今4名播音員都分別確診或者初步確診，身體狀況不錯，表示大家連日的祝福與支持。雖然各人仍隔離中，但依舊會盡力在不同地方進行錄音、及做好每天的《18樓C座》，風雨不改陪伴市民共渡難關。

他又指，商業一台台前幕後已經做了幾日的快速測試，結果均呈陰性，估計是次傳播不涉及其他同事。據知，「周老闆」今可重返節目參與錄音。

《18樓C座》監製馮志豐於商台Facebook專頁回應4名播音員確診狀況。（資料圖片）

《18樓Ｃ座》（18/F Block C），是香港商業電台長壽廣播劇，於1968年7月3日起播。劇情以諷刺時弊，嬉笑怒罵，引起香港人共鳴為主。早期開場白有「十八樓Ｃ座？冇錯！係十八樓Ｃ座。」

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