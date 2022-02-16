疫情｜中醫師設兩藥方　六團體協助派5000藥包

新冠肺炎疫情嚴峻，於香港絕大部份病人服用西藥治療，德善醫療製作5000份中藥包，送贈至六個慈善團體。



德善醫療製作了5000份中藥藥包，免費送贈東華三院、保良局、仁濟醫院、九龍樂善堂、北河同行以及榕光社等六個慈善團體，派發予有需要的弱勢社群。

德善醫療創辦人、註冊中醫師張琛認為可以效法內地，以中西醫合璧救治。她參考經典古方及現代藥理學，製作兩條藥方。

她又認為現時不少確診病人營建正在家中等候治療，香港有約8,000名註冊中醫，2,000多名表列中醫，隨着確診者尤其是輕症患者增多， 公立醫院不勝負荷，她建議政府可讓中醫界參與抗疫。

▼2月16日 明愛醫院近急症室的露天空地放滿病人▼



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▼2月16日 明愛醫院近急症室的露天空地有不少病人等候▼



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▼2月16日 聯合醫院病人在臨時帳幕內等候▼



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▼2月16日 博愛醫院露天等候區等待入院▼



▼2月16日 伊利沙伯醫院情況▼

