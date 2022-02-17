疫情｜救護服務爆煲　第五波43人確診　消防處︰面對極大人手不足

新冠肺炎疫情肆虐，近日本港確診數字火速上升，救護車接載患者的需求大增。消防處助理處長吳孝銘，今早(17日)出席港台節目《千禧年代》時表示，消防救護服務面對極大人手不足，每轉服務需要的處理時間亦延長，而消防救護人員每次完成運載確診病人後，要消毒救護車，而救護人員同時要穿全套保護衣，處理時間較一般個案長兩至三倍。



消防處助理處長吳孝銘說，由於消防救護人員每次完成運載確診病人後，要消毒救護車，而救護人員同時要穿全套保護衣，處理時間較一般個案長兩至三倍。（資料圖片/鄭秋玲攝）

吳孝銘表示，消防處已抽調具先遣急救資格的消防員，並已租用旅遊巴和24座小巴，協助運送非緊急病人，希望將前線救護資源，集中應對大量增加的緊急救護服務召喚。

吳說，租用的車輛經過改裝，及曾由衞生防護中心專家視察，確保車上有足夠距離及空氣流通，不會增加傳播風險。

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消防處昨有12人確診 第五波累計43人中招

吳孝銘續說，消防處的教官、學員亦被抽調擔任支援工作，學員雖不會在救護車上當值，但要協助為救護車消毒。不少消防救護同事自願參加處方的逾時工作計劃，救護主任及高級救護主任職級人員，同樣已在救護車上工作。他指，近日疫情嚴峻，第五波爆發後，累計有43名同事確診，單單昨日已有12人確診，需要短暫關閉11個救護站作消毒清潔，亦對救護服務構成壓力。

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