疫情｜救護服務爆煲　第五波43人確診　消防處︰面對極大人手不足

新冠肺炎疫情肆虐，近日本港確診數字火速上升，救護車接載患者的需求大增。消防處助理處長吳孝銘，今早(17日)出席港台節目《千禧年代》時表示，消防救護服務面對極大人手不足，每轉服務需要的處理時間亦延長，而消防救護人員每次完成運載確診病人後，要消毒救護車，而救護人員同時要穿全套保護衣，處理時間較一般個案長兩至三倍。
吳孝銘表示，消防處已抽調具先遣急救資格的消防員，並已租用旅遊巴和24座小巴，協助運送非緊急病人，希望將前線救護資源，集中應對大量增加的緊急救護服務召喚。
吳說，租用的車輛經過改裝，及曾由衞生防護中心專家視察，確保車上有足夠距離及空氣流通，不會增加傳播風險。
▼2月16日 聯合醫院病人在臨時帳幕內等候▼
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▼2月16日 博愛醫院露天等候區等待入院▼
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消防處昨有12人確診 第五波累計43人中招
吳孝銘續說，消防處的教官、學員亦被抽調擔任支援工作，學員雖不會在救護車上當值，但要協助為救護車消毒。不少消防救護同事自願參加處方的逾時工作計劃，救護主任及高級救護主任職級人員，同樣已在救護車上工作。他指，近日疫情嚴峻，第五波爆發後，累計有43名同事確診，單單昨日已有12人確診，需要短暫關閉11個救護站作消毒清潔，亦對救護服務構成壓力。
▼2月16日 伊利沙伯醫院情況▼
救護車「爆煲」 消防處租旅遊巴載輕症患者 業界：有風險都要做非緊急救護車指引不足 加班員工確診 被要求完成消毒車廂才收工照顧確診兒童發現呢八項症狀要即召救護車 微燒喉嚨痛建議咁做⋯救護站堆積棄置防護裝備 前線憂變病毒溫床 消防處：增收集次數