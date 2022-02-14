照顧確診兒童發現呢八項症狀要即召救護車　微燒喉嚨痛建議咁做⋯

管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業稱，目前初步確診個案已超出公院可應付容量，病情嚴重的病人、老人及兒童將獲優先安排入院，他呼籲年輕、症狀較輕微的患者在家等候勿恐慌。繼早前元朗一名4歲男童猝死，其鼻咽分泌物亦對新冠病毒呈陽性。日前再有兩名兒童重症個案，其中一位正留醫兒童醫院的3歲女童，情況轉差留醫ICU；瑪麗醫院亦有另一宗兒童重症個案，要留院治療，陸續出現兒童重症個案，令家長憂慮。



就家長的擔憂，香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科護理學院、香港兒科護士學會聯合發出致家長及照顧者留家照顧確診感染新型冠狀病毒的兒童和青少年需要注意的事項，各位家長一定要細讀，在疫情下保障家人健康。

🔼🔼🔼相關文章👉🏻👉🏻👉🏻初確已超出公院可應付容量 嚴重病人、老人、兒童優先安排入院👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

新型冠狀病潛伏期及病徵

新型冠狀病毒可以透過飛沫和接觸傳播，Omicron 變異病毒株的傳播力非常高，病徵可於接觸新型冠狀病毒後二至十四天出現。主要病徵是發燒，咳嗽，流鼻涕，喉嚨痛，發熱發冷，作悶，嘔吐，腹瀉、四肢乏力及頭痛。部分患者更有呼吸困難如氣促的徵狀。而有部份引致肺炎或嚴重呼吸系統感染，病情會比較嚴重。

漂白水用法

病童應有個人的餐具，水杯，漱口杯，牙刷和毛巾。病童不應和其他小童或成人共用個人物品。家長應每天以 1:99 稀釋家用漂白水清潔家居；以 1:49 稀釋家用漂白水清潔病童玩具，並必須要徹底過清。附有病童分泌（例如噴嚏、咳嗽、排泄物）也要用 1:49 家用漂白水消毒。

家長及照顧者毋須過份憂慮，因為感染新型冠狀病毒患者大多數會慢慢康復，大多數病童毋須服用抗病毒藥，但微燒、頭痛、喉嚨痛可以服用止痛退燒藥，發燒會大约维持二至三天。亦要留意小朋友有沒出現上圖八項症狀，有的話便要立即召緊急救護車送院。

由於各家庭環境不同，並非所有家庭都能提供病童專用洗手間，如果未能安排，各家人的毛巾、個人衛生用品應隨身拿走，不用時不要放在洗手間內。亦應教導病童如廁後要先蓋上廁所板再冲廁，然後徹底清潔雙手。

🔼🔼🔼想檢測或接種疫苗都要知點做！👉🏻👉🏻👉🏻想預約打針、檢測站位置及開放時間 一文睇清檢測及接種實用網站👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼