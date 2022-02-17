前區議員葉子祈涉巴士上脫口罩　辯稱感不適才拒戴　惟片段未拍到

時任西貢區議員葉子祈，涉乘搭巴士時脫去口罩，被控違反防疫規例和誤導警務人員等罪續受審。葉今日（17日）繼續自辯，雖然他在事後的區議會會議解釋拒戴口罩是由於不滿政府防疫政策，但他承認說法非真確，當時向選民「講大話」，而他拒戴口罩是因為感到不適，即使涉案片段未拍到他不適的情況，但他否認出現呼吸急促等症狀屬謊言。



自稱患適應障礙及焦慮症

被告葉子祈，26歲，報稱無業。他被票控於2021年5月7日，在將軍澳隧道巴士轉乘站的796C巴士上，無合理辯解下沒有佩戴口罩。此外，他亦被控誤導警務人員、公眾滋擾和故意阻撓巴士司機罪。

被告昨日自辯提到，他患有適應障礙及焦慮症，事發時感到不適才脫下口罩。

聲稱當時感不適及呼吸不自在

控方今日盤問時指出，被告聲稱當時感到不舒服、緊張及呼吸不自在，才脫口罩，但涉案片段卻未拍到有關情況，被告同意說法，但否認聲稱出現呼吸急促等症狀屬謊言。

當時覺乘客想強迫他服從

控方續指，上層巴士乘客與被告對話時，被告曾表現出嘲笑表情，但被告解釋因為覺得乘客行為幼稚，想強迫他服從，他感到有壓力，所以才用他認為幽默的行為應對。控方直指他聲稱乘客與他對質時其身體狀況變差的說法屬謊言，但被告不同意。

不滿政府的說法非真確

被告事後在區議會會議上解釋，拒戴口罩是因不滿政府防疫政策，被告承認非真確，亦承認向選民、同場其他區議員「講大話」，他在庭上否認脫口罩是因為不滿防疫政策，而只是因身體不適。

案件編號：KTCC1368、KTS 9461/2021