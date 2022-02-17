封區｜上水清河邨清朗樓解封　發現48宗初步陽性及1宗不確定個案

政府今日（17日）表示，截至凌晨零時，上水清河邨清朗樓在第一及第二次檢測共有約3,410人次接受了檢測，當中發現48宗初步陽性檢測和一宗檢測結果不確定個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約790戶，當中88戶在過程中沒人應門。



▼2月15日 上水清河邨清朗樓圍封檢測▼

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政府在周二（15日）夜晚7時起向上水清河邨清朗樓進行圍封檢測，今日下午約12時30分完成強檢行動。已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

截至今日凌晨零時，在第一及第二次檢測共有約3,410人次接受了檢測，當中發現48宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

政府重申會嚴肅執法,如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。