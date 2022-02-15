封區檢測｜上水清河邨清朗樓住戶確診污水呈陽性　晚上被圍封強檢

本港新冠肺炎疫情失控，政府今（15日）圍封檢測上水清河邨清朗樓，目標於明（16日）完成圍封行動。政府指，由於大廈現初步陽性個案，同時排放的污水樣本呈陽性，懷疑大廈內有隱形患者，故決定圍封檢測。任何人士於2月2日至15日曾到訪超兩小時，亦須接受強制檢測。



▼2月15日 上水清河邨清朗樓圍封檢測▼



+ 5

政府公布，今晚7時圍封上水清河邨清朗樓，（不包括位於地下的香港小童群益會賽馬會粉嶺青少年綜合服務中心），受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至大廈內的檢測結果獲確定方可離開。政府目標於明日中午12時完成行動。

+ 6

政府指，由於上址近日出現初步陽性檢測個案，涉及變異病毒株，而大廈排放的污水樣本對病毒呈陽性，懷疑大廈內有隱形患者，經評估後認為相關區域感染風險較高，因此決定圍封檢測。政府已於大廈旁設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚11時前接受檢測，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，亦為行動有特別困難的人士安排上門採樣。

2月15日，上水清河邨清朗樓圍封檢測。

政府續指，根據強制檢測公告，任何於2月2日至2月15日期間，曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使圍封檢測期間不在大廈，亦須在2月17日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已檢測的人士，仍須接受檢測。

▼2月15日 市民搶購藥物及食物情況▼

