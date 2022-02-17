理大衝突｜19男女涉助被困理大人士逃走案　提前明年1月審

19名男女涉嫌在2019年11月理大衝突期間，意圖協助被困理大的人士逃避警方拘捕，被控意圖妨礙司法公正罪，案件原定於明年10月開審，惟法庭想案件盡快處理，案件今(17日)在區域法院提訊，並把審期提前至今年11月30日作預審，及在明年1月26日在西九龍法院開審，預料將聆訊30天。



19名被告：何英傑(35歲，船務主任)、林斌(20歲，學生)、伍偉楠(22歲，學生)、冼宏俊(32歲，地盤工人)、林施雅(32歲，秘書)、梁卓鋒(23歲，建築工人)、陳俊鋒(20歲，理財顧問)、麥韜(25歲，健身中心助教)、利文熙(20歲，學生)、黃筠喬(17歲，學生)、張頌熙(41歲，商人)、梁穎欣(30歲，銀行經理)、陳鎮洋(32歲，建築安全主任)、劉淑華(26歲，網頁設計師)、黃琪峰(22歲，學生)、林鑫濤(21歲，學生)、卓琬宜(18歲，學生)、黎靖言(24歲，項目助理)及陳宇晴(17歲，學生)。

他們共被控7項意圖妨礙司法公正罪，指他們在2019年11月18日，在香港與陳朗天、余冠廷、歐陽朗軒、梁巧儀、余卓賢、梁偉傑、陳卓倫、譚浩儒、張家樑、陳千行、李熹麟、李國明、張啟宗、嚴展翔及劉港聞，作出一項或一連串的行為，意圖妨礙香港警務處將會作出的逮捕。

被告陳鎮洋另被控一項危險駕駛罪，指他於2019年11月18日，在紅磡繞道近理工大學李兆基樓危險駕駛一輛客貨車。

案件編號：DCCC 313,573/2021