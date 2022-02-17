強制檢測｜多27幢大廈　寶翠園2座、德福花園T1座上榜

第五波新冠肺炎疫情持續蔓延，政府今晚（17日）更新強制檢測名單，多27幢大廈因納入強檢公告，包括半山區衛城道10號美麗閣、中產屋苑薄扶林寶翠園2座、港鐵九龍灣站上蓋德福花園T1座，以及順利紀律部隊宿舍6座。



強制檢測公告列明，任何人於2月4至17日，曾身處名單內的場所超過兩小時，均需要本月17至19日，以及20至22日，各接受一次檢測，其中首次必須使用鼻腔和咽喉合併拭子樣本，第二次則可以深喉唾液樣本方式接受檢測。

▼2.17 強制檢測公告▼



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27個上榜住所中，包括不少中產屋苑，包括薄扶林寶翠園2座，亦有半山區衛城道的美麗閣。觀塘區方面，港鐵九龍灣站上蓋的德福花園T1座，亦有觀塘順利紀律部隊宿舍6座。

▼2月16日 瑪嘉烈醫院停車場設置帳幕讓病人等候▼



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此外，亦有多個公共屋邨上榜，涉及不同地區，例如勵德邨邨榮樓、樂富邨宏樂樓、太和邨喜和樓、天耀邨耀康樓、天恒邨恒智樓、天瑞邨瑞業樓、朗屏邨錦屏樓、健明邨明宙樓等。