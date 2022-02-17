疫情｜荃灣帝盛酒店成首間隔離酒店　接收輕症或無病徵患者

政府早前公布推行社區隔離設施酒店計劃，供輕微病徵或無症狀患者入住隔離。當局公布，首間隔離酒店是荃灣帝盛酒店，周五(18日)開始運作，保安局局長鄧炳強今日（17日）下午已到場視察，他指保安局已招募約1,000名退休紀律部隊人員參與有關工作，他們會被調派到各個社區隔離設施或酒店協助設施運作和管理的工作。



+ 3

荃灣帝盛酒店、富薈馬頭圍酒店、富薈炮台山酒店、富豪東方酒店 本周內可運作

政府早前已物色約4 400個酒店房間納入計劃，當中四間酒店包括荃灣帝盛酒店、富薈馬頭圍酒店、富薈炮台山酒店及富豪東方酒店，將於本周內運作為社區隔離設施。

政府指，會與參與計劃的酒店保持緊密聯繫和合作，確保有序安排相關人士轉往指定酒店房間進行隔離和完成隔離程序。保安局局長鄧炳強指，為支援應對疫情的工作，保安局成立了抗疫特遣隊，負責社區隔離設施和酒店的準備和管理工作，以及協助處理確診病例入院或隔離設施的安排。前消防處處長李建日已被委派為抗疫特遣隊的主管。

保安局已招募約1 000名退休紀律部隊人員參與有關工作，他們會被調派到各個社區隔離設施或酒店協助設施運作和管理的工作，所有人員會接受相關培訓及有足夠的防疫裝備。

2月17日 明愛醫院急症室外臨時加開病床景況

