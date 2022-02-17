前區員葉子祈涉拒戴口罩　官指抗議政策是其真原因　葉罪成需還柙

時任西貢區議員葉子祈，涉乘搭巴士時脫去口罩，被控違反防疫規例和誤導警務人員等罪續受審。裁判官今午（17日）裁決時指，雖然被告辯稱事發時感到不適才脫下口罩，但涉案片段未見他不適、呼吸困難等，亦直斥被告在說謊、證供出現矛盾，認為他在事發後區議會上所作的解釋才是真正原因，他拒戴口罩為抗議政府的防疫政策，拒絕接納被告的辯解，裁定他違反防疫規例、誤導警務人員等4罪罪成。裁判官押後案件至3月3日，以便索取被告的背景報告，期間他要還押。



被告葉子祈，26歲，報稱無業。他被票控於2021年5月7日，在將軍澳隧道巴士轉乘站的796C巴士上，無合理辯解下沒有佩戴口罩。此外，他亦被控誤導警務人員、公眾滋擾和故意阻撓巴士司機罪。

被告辯稱患有適應障礙及焦慮症，事發時感到不適才脫下口罩，而他在區議會上稱拒戴口罩是由於不滿政府防疫政策，說法非真確。

巴士停在轉乘站一段時間

裁判官分析指，涉案片段中未見被告不適、呼吸困難等，反而見到被告反應冷靜，又認為他有很多機會可以下車，或嘗試戴上口罩以看情況有否改善。而且巴士後來停在轉乘站一段時間，他應知道其行為妨礙了司機及影響車上乘客。

醫學證明有焦慮而非焦慮症

對於被告自辯的說法，裁判官直斥被告在說謊、證供出現矛盾，又指他呈上的醫學證明提到他患有適應障礙，並出現焦慮及抑鬱的情緒，而不是患上焦慮症，當中也沒提及他會出現呼吸急促的情況。雖然被告堅稱直至事發時都出現相關症狀，但他認為自己仍能擔任區議員處理公務及競選區議會其中一個委員會的主席。

拒戴口罩為抗議政府防疫政策

裁判官認為，被告在區議會上的解釋才是他拒戴口罩的原因，即他拒戴口罩為抗議政府的防疫政策，因為他既不願戴口罩，又不下車，更在與乘客口角時露出笑容及嘲笑表情，加上他未阻他人錄影，明顯知道這個抗議行為會被公開，最終不接受被告的辯解。

案件編號：KTCC1368、KTS 9461/2021