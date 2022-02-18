前線救護員奉召到村屋驚見15人染疫　遺憾資源有限只能送兩童入院

第五波疫情失控，不少患者滯留社區。肩負將病人送院工作的消防處署理救護總隊目湯耀基接受《香港01》訪問時，憶述日前一宗難忘「召喚」，他當晚OT（超時工作）「直踩」17小時，趕到屯門接送一名發燒的5歲男童入院，但原來村屋內有15人均染疫，男童父親不想加重醫療壓力，只讓病情轉差的兒子送院，他其後得悉其實屋內還有一名孖生5歲女，「為人父母，個女接受唔到治療都覺得傷心，我嗰刻好感觸，想盡我能力帶佢睇醫生」，他最終將兩名兒童載走治療，但慨嘆醫療資源有限，遺憾無法將所有有需要的病人一併送院。



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消防處署理救護總隊目（沙田救護站）湯耀基表示，第五波疫情工作量大增，過去一段時間都以接運確診個案為主，超時工作亦相當普遍，就如日前上午7時半開工，原定晚上7時半下班，但在返回救護站途中收到控制中心「召喚」，最終當日「直踩」17小時。

消防處署理救護總隊目（沙田救護站）湯耀基表示，第五波疫情工作量大增，過去一段時間都以接運確診個案為主，超時工作亦相當普遍。（張浩維攝）

男童發高燒神智混亂 快速測試呈陽性

湯耀基指這次OT令他相當難忘，當時控制中心指屯門藍地有一名5歲男童發高燒神智混亂，他們立即由沙田趕去現場，途中得悉男童及其家人經快速測試後呈陽性，屬懷疑確診個案，他到場後已見到有6至7人站在一棟村屋門前，「我當時諗，一架車係做唔晒咁多病人，喺我哋着完保護裝備落車，我就同佢哋講『唔好意思路程遠要你等咁耐』。」

唔緊要，知你哋忙，其實我哋都唔想叫救護車，但係小朋友病情由朝早到晚上急轉直下，無奈地都想你哋帶佢睇醫生。 染疫男童父親

手抱男童的父親沒有責怪他們，反而向湯耀基說：「唔緊要，知你哋忙，其實我哋都唔想叫救護車，但係小朋友病情由朝早到晚上急轉直下，無奈地都想你哋帶佢睇醫生。」父親續指，他們一家經核酸檢測後約4日仍未收到報告結果，但全家已經出現病徵，全棟村屋三戶共15人全告染疫，「其實我哋全部都唔使睇醫生，只係想小朋友睇，情況好令人擔心。」

同住尚有一名5童孖女亦初步確診

「嗰刻我都有啲傷心，喺度諗點解會咁樣呢？」湯耀基按耐情緒地憶述。經查問後，原來男童是龍鳳胎，還有一名孖生的5歲女童染疫，湯耀基堅持向男童父親表示：「唔緊要，我帶埋你個女去，趁醫院仲承受到，快啲帶佢去睇醫生。」

為人父母，睇住小朋友感染重症，我代入角色都覺得傷心，始終醫療資源好有限，仲有好多患者喺市區未送到治療，如果係自己個女，接受唔到治療，睇住佢咁辛苦都覺得傷心，我嗰刻好感觸，想盡我能力帶佢睇醫生。 消防處署理救護總隊目（沙田救護站）湯耀基

一單突如其來的OT「召喚」敲動湯耀基心靈，令他想起家中的兩名女兒，他慨嘆：「為人父母，睇住小朋友感染重症，我代入角色都覺得傷心，始終醫療資源好有限，仲有好多患者喺市區未送到治療，如果係自己個女，接受唔到治療，睇住佢咁辛苦都覺得傷心，我嗰刻好感觸，想盡我能力帶佢睇醫生。但嗰一刻喺我能力範圍，唔能夠送晒佢哋（全部患者），係有啲傷心，我嘅能力做唔到。」

消防處救護隊目（疫情控制及應變專隊）方家智一直駐守治療設施，他指救護員雖然見盡生離死別，但早前接送一名染疫的6歲小朋友去隔離設施時，亦令他相當動容。（張浩維攝）

送6歲小童單獨治療 救護隊目：佢眼神驚恐難形容

消防處救護隊目（疫情控制及應變專隊）方家智一直駐守治療設施，他指救護員雖然見盡生離死別，但早前接送一名染疫的6歲小朋友去隔離設施時，亦令他相當動容，「試問一個成年人，要去一個從未去過嘅隔離設施，你會有咩情況發生？更何況係帶一個6歲小朋友？佢要付幾大勇氣，先可以面對嚟緊嘅挑戰？佢要自己承擔、承受去未知之地。」

方家智與同袍在行車途中，不斷鼓勵及安慰這名6歲小朋友，當他們抵達治療設施後，小朋友拖着同袍的手回望着他，「佢眼神嘅驚恐係好難用語言形容」，儘管如此，他們最後還是要放手，讓小朋友孤身面對治療。