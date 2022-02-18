冀市民諒解救護車有飯味　前線救護員：買完飯做完嘢先返救護站食

本港疫情迅速惡化，至今累計超過3萬人確診，救護員作為抗疫最前線，已處理約1.6萬宗確診者送院個案，最高峯一日接送500宗確診個案。有救護員透露，工作量增多往往延至下午4時才能用膳，有時候更會在買完飯盒後即刻「接call」，希望市民理解救護車內為何傳出「飯香」，「以為我哋喺車內用膳，其實係等做完嘢先返救護站食。」



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消防處由疫情至今，處理約1.6萬宗確診個案，現時已動用434輛救護車投入服務，接載患者，平均每日接送200宗個案，最高峯單日超過500宗，而在第五波疫情下，有約60名屬員確診，當中20名屬救護人員。

被誤會車上進食 「其實係做完嘢先返救護站食」

疫情下工作量大增，連食飯都成問題，消防處署理救護總隊目（沙田救護站）湯耀基指出，現時用膳時間經常押後，一般上午11時午膳，但因工作關係延至下午2至3時才用餐，有時甚至下午4時許才有時間放飯。

對於曾有網民投訴救護車內一陣「飯味」，湯耀基解釋部份救護站不設飯堂，同袍要買外賣返站內吃，「咁啱又有call，盒飯就要放喺車內，咁就造成誤會，以為我哋喺車內用膳，其實係等做完嘢先返救護站食。」

消防處由疫情至今，處理約1.6萬宗確診個案，現時已動用434輛救護車投入服務，接載患者。（張浩維攝）

飯盒攤凍 前線：緊係熱辣辣嘅飯好食

消防處救護隊目（疫情控制及應變專隊）方家智亦指出，以往駐守旺角救護站時，都會用最快時間「填飽個肚」，坦言：「有得食好過無得食，冷冰冰定熱辣辣好？梗係熱辣辣嘅飯好食啦。」現時他駐守不同治療中心，處理隔離人士入營安排，長時間未能飲水及去廁所，有時候工作至凌晨才回家，對身體造成負擔。

消防處署理救護監督（九龍中）區兆銘（左2）提醒市民，宜慎用緊急救護服務。（張浩維攝）

籲輕症患者慎用緊急救護服務

第五波疫情對救護帶來沉重壓力，消防處高救護主任（疫情控制及應變專隊）梁文浩指出，處方已啟動處長指揮室及救護指揮中心、並增加前線人手，包括調配非行動單位人員、教官、長官等擔任救護車主管、亦動用7輛部門小巴及租用40輛旅遊巴接送輕症患者等等，以應對挑戰。

消防處署理救護監督（九龍中）區兆銘就提醒市民，宜慎用緊急救護服務，年輕市民可考慮到私家所求診，輕症患者可以留家等候衞生署指示，由於救護及急症室壓力巨大，輕症患者盡量避免致電緊急服務往急症室。