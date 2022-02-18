港大陸佑堂及荃灣體育館2.23起可打復必泰　下周一可網上預約

政府將由下周三（23日）起，在香港大學陸佑堂和荃灣體育館增設社區疫苗接種中心，為市民提供復必泰疫苗接種服務，網上預約接種安排，由下周一（21日）上午9時開始。



公務員事務局局長聶德權表示，政府正傾全力提升疫苗的接種速度，爭取在最短時間內達至九成的疫苗接種率。他特別感謝香港大學提供場地，以及香港大學組成的醫護團隊的全力支持，促使這個接種點的成立。香港大學陸佑堂社區疫苗接種中心將會逐漸增加「即日籌」的數量，為不太熟悉網上預約的長者即日打針。

香港大學陸佑堂社區疫苗接種中心，位於薄扶林香港大學本部大樓一樓陸佑堂（從薄扶林道西閘進入），荃灣體育館社區疫苗接種中心則位於荃灣永順街53號地下。

兩間接種中心的服務時間為每日上午8時至下午8時，而下午1時半至2時半為清潔消毒時間。合資格人士可在兩間中心接種第一劑、第二劑、第三劑復必泰疫苗。60歲或以上人士可領取「即日籌」接種疫苗。