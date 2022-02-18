封區｜馬鞍山耀安邨耀平樓解封　發現64宗初陽及3宗不確定個案

政府今日（18日）表示，截至昨晚十時，在馬鞍山耀安邨耀平樓第一及第二次檢測共有約3,160人次接受檢測，當中發現64宗初步陽性檢測個案和3宗檢測結果不確定個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪612戶，當中43戶在過程中沒人應門。



▼2月16日 馬鞍山耀安邨耀平樓圍封強制檢測▼



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馬鞍山耀安邨耀平樓在周三（16日）下午一時起被圍封檢測，至今日上午約11時30分政府完成強制檢測行動，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

截至昨晚十時，在第一及第二次檢測共有約3,160人次接受檢測，當中發現64宗初步陽性檢測個案和3宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。