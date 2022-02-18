救護人手荒每日工時近16小時　主任級上前線　工會：前所未見

近日疫情嚴峻，面對救護服務人手不足情況下，香港消防救護員會司庫林珈樂今在港台節目《千禧年代》表示，以往每日工作12小時，但近日爲了新冠病情，現時每日除了處理緊急情況外，需要加班到13至16小時，每間局的高級救護主任職級人員都一同落地參與前線工作，形容「這個景象前所未見得到」。



▼2月16日 瑪嘉烈醫院停車場設置帳幕讓病人等候▼



+ 2

本港第五波疫情嚴峻，救護服務面對人手不足、壓力爆煲情況。香港消防救護員會司庫林珈樂今日在港台節目《千禧年代》表示，以往每日工時12小時，但近日爲應對新冠疫情，每日除處理緊急情況外，需持續加班，工時大增到13至16小時。

林說，面對人手壓力下，目前救護車編制，亦由原本3人一隊調整至2人，憂慮影響行動效率及增感染風險、消毒等各方面的程序亦增加。他又稱，每日面對眾多確診病人，心理壓力大，作息亦不定時。

對於有患者需要在戶外等候入院，林稱，部門與醫院急診室合作，安排帳篷及物資予門外等候的病人，他明白「情況唔理想。」，但需要加快救護工作的進度。

▼2月16日 伊利沙伯醫院情況▼



林珈樂︰消防處已傾巢而出

林珈樂續說，消防處已傾巢而出，正受訓的學員有份參與後勤工作，不少同事亦在假期自願參與救護工作，不想市民需要救護車時等上數小時。

他稱，現時每間局的就連高級救護主任等職級人士，都一同落地參與前線工作，「這個景象前所未見得到」，希望消防處可以關顧前線人員。他又稱，經過傳媒的報導，市民近日逐漸理解多了救護人員安排的難處。