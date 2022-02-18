封區｜東涌滿東邨滿和樓解封　揪80宗初陽、3宗不確定個案

東涌滿東邨滿和樓周三（16日）起被圍封強檢，共有約6,040人次接受檢測，當中發現80宗初步陽性檢測個案和3宗檢測結果不確定個案，比率達1.3%。政府亦在「受限區域」內派員到訪約1,070戶，當中104戶在過程中沒人應門。



▼2月16日 東涌滿東邨滿和樓圍封強制檢測▼

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政府今日下午約2時完成滿東邨滿和樓的強制檢測行動，東涌指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

在第一及第二次檢測共有約6,040人次接受了檢測，當中發現80宗初步陽性檢測個案和3宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。