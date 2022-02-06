食環署五員工初確診包括上水屠房督察　濕地公園農林督察中招

疫情持續，食環署今日（6日）公布，有五名職員初步確診，當中兩名衞生督察分別在天水圍的辦事處及上水屠房工作，另有三名工人分別在旺角道垃圾站及汝州街垃圾站當值、旺角區做潔淨，及上水新城路辦事處工作。署方已清潔消毒患者工作地點及附近街道，如有員工需送往檢疫，會相應調配人手，期間上水屠房服務未有受到影響。



漁護署亦指出，香港濕地公園一名農林督察確診，日常工作毋須接觸公眾，公園因應疫情已由上月7日起暫停開放。



一名於上水屠房工作的衞生督察初步確診。（資料圖片）

水屠房督察曾到大確診者光顧食肆

食環署表示，一名衞生督察於天水圍的辦事處上班，負責當區防治蟲鼠工作，最近一次上班日期為上月28日。她因其居住地點被納入強制檢測公告而接受強制檢測。

另一名衞生督察於上水屠房的辦事處上班，負責肉類檢驗工作，上周五（4日）最後上班。他因曾到訪的食肆被納入強制檢測公告而接受強制檢測。

食衞署表示，旺角區有清潔工人初步確診。（資料圖片）

兩名旺角及一名上水清潔工染疫

其中一名工人曾於旺角道垃圾站及汝州街垃圾站當值，負責潔淨工作，最近一次上班為上月29日。她因出現病徵而接受檢測；同區另一名工人則負責旺角區的潔淨工作，她最近一次上班日期為上周五，因其居住地區情況而進行「願檢盡檢」檢測。

另一名工人則於食環署位於上水新城路的辦事處上班，負責潔淨工作，大年初一（1日）最後上班。其家人早前被界定為密切接觸者，故她自本月4日起被送往竹篙灣檢疫中心接受強制檢疫。

食環署續指，上述員工工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，署方已為相關工作地點及附近街道進行清潔消毒，並正安排一同執勤的同事接受病毒測試。食環署會繼續配合追蹤工作，如有員工送往檢疫，會就人手作出相應調配，確保相關服務不受影響。

香港濕地公園一名農林督察確診。（資料圖片）

另外，漁護署表示，一名在天水圍香港濕地公園工作的農林督察確診。該名人員負責公園保護區的護理工作，日常工作毋須接觸公眾，最近一次上班日期為上月31日，工作時有佩戴外科口罩及遵守有關防疫措施，最近亦沒有外遊紀錄。

漁護署發言人指，署方正按衞生防護中心指引，安排全面清潔及消毒該名人員的工作地點及公用設施。因應疫情，香港濕地公園已由上月7日起暫停開放，直至另行通知。

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