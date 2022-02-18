疫情｜政府增設臨時中心予長者等候入院　港台電視32變「抗疫台」

第五波新冠肺炎疫情愈演愈烈，特首林鄭月娥今日（18日）傍晚宣布會押後特首選舉至5月8日，並公布最新的防疫措施。她指，將社區中心，或非政府樓構大樓的大堂，改為臨時中心，讓長者暫時等待入院；將病情穩定的非長者病人，安排離院轉往隔離酒店，或竹篙灣檢疫中心。此外，香港電台將由2月18日起，轉成「抗疫台」。



▼2.18 首間社區隔離酒店投入運作▼



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林鄭於記者會中表示，「過去幾天，出現咗幾間公立醫院候診長者，需要喺醫院出面一啲帳篷度等候入院，係非常之唔應該，亦都係唔能夠接受。如果你有留意，我啱啱出咗Post形容令人心痛，我作為行政長者都好擔心究竟出咗咩事。」

林鄭指，明白現時醫院承受莫大壓力，醫護人員疲於奔命，每更工作15至16個小時。因此廣華醫院於兩日前，於附近的社區會堂建立臨時接收中心，讓長者得以有瓦遮頭。雖然當時保安局及消防處已準備就緒，惟醫院方面認為未能行動，因此計劃須延遲。她指，每一個行動因存在各式各樣的情況，未能如期進行，昨日已向有關部門清楚要求，情況必須於今日解決。

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林鄭亦指，由於醫管局已疲於奔命，須考慮其他方法處理問題，包括︰

．因不少病人為安老院的長者，已提點及訓斥社署，不能安排所有身體無大礙的長者送院。

．安老院須接送離院長者，若無能力處理可尋求社署幫忙，包括提供物資如口罩、快速檢測包等。她強調從源頭解決問題，「比多啲錢都冇問題。」

．醫院現時不少病人並非長者，病情穩定，可離院轉往隔離酒店、竹篙灣檢疫中心。「你叫走位又好，咩都好，每人要行多一步，好努力騰出一啲空間，畀長者進入室內等待治療。」

．將社區中心，或非政府樓構大樓的大堂，改為臨時中心，讓長者暫時等待入院。醫管局能以外展式派出醫護人員，在新設的臨時中心照顧長者。

▼2月17日 明愛醫院急症室外臨時加開病床景況▼



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林鄭再次強調，長者在室外等待的現象不能接受，「但解決方法係要大家齊心，大家唔肯行多步，咁個難度會更加大。」她亦承認政府責無旁貨，將責成有關部門及醫管局，共同解決上述問題。

林鄭亦宣布，由2月18日起，港台電視32台將成為「抗疫台」，全天候不斷提供抗疫知識、新聞、訪問抗疫前線分享經驗。她亦再次澄清謠言，指「政府無分彼此，上下一心抗疫。」

▼2月16日 博愛醫院露天等候區等待入院▼



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此外，有記者於發表提問期間被林鄭截斷指，「對唔住我聽唔到」，又要求記者須慢慢讀出問題。其後林鄭回應問題前解釋，「一陣間各位提問請稍為大聲啲啦，因為我最近聽野唔係聽得好清楚。」

其實於早前2月8日的記者會中，林鄭亦曾向記者表示聽不到問題。當時她表示，「對唔住，我聽唔到。你一係慢啲，你一係望住我，你望住下面我更加聽唔到。」其後記者抬頭反問︰「聽唔聽到而家？」她才回應指，「好啲。」

▼2.18 抗疫的士首日運作 ▼



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