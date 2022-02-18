粵港政府首次會議商討物資供應　研蓮塘／香園圍作臨時食品口岸

本港新冠疫情失控，早前多名跨境貨車司機確診，以致其他跨境司機須接受隔離檢疫，令本港蔬菜價一度短缺，價格波動。運輸及房屋局今（18日）公布，政府就內地供港物資供應，已與廣東省及深圳市政府司開首次會議，並獲正面回應。

政府指，內地早前已放寬限制，運送鮮活食品的跨境貨車司機，即使居住在疫廈，只要在內地的核酸檢測中呈陰性，亦可獲得豁免。此外，廣東省及深圳市政府同意研究應急方案，如開放蓮塘／香園圍陸路口岸，作為臨時的緊急鮮活食品口岸，或利用水路運輸等。



運送鮮活食品的跨境貨車司機，即使居住在疫廈，只要在內地的核酸檢測中呈陰性，亦可獲得豁免。（資料圖片）

運房局宣布，由局長陳帆負責的內地供港物資供應工作小組，已分別與廣東省政府和深圳市人民政府對接，並於今日召開粵港兩地首次視像會議，跟進內地供港物資供應事宜，商討穩定陸路運輸供應的具體措施，以及探討其他運輸途徑，均得到正面回應。

居疫廈跨境貨車司機只須內地檢測陰性 亦可獲豁免

運房局指，經兩地政府的快速協調，從內地進口本港的鮮活食品供應逐漸回穩，整體蔬菜批發價亦有所回落進。為一步穩定陸路運輸供應，鑑於有不少香港跨境貨車司機，因居住的大廈或屋苑發現確診個案，暫被廣東省政府剔除豁免名單。

廣東省政府已由本周三（16日）起，縮短剔除豁免時間至14天；至於被剔除豁免名單的範圍，從疫區收窄至居住的大廈。此外，運送鮮活食品的跨境貨車司機，即使居住在疫廈，只要在內地的核酸檢測中呈陰性，亦可獲得豁免，以紓緩司機人手不足的情況。

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運輸署要求運輸司機進內地前須快速測試

運房局續指，運輸署亦會加強對跨境貨車司機的管控，以配合內地的防疫工作，減低司機進入內地帶來傳播的風險。自今年2月7日起，跨境貨車司機須憑24小時內核酸檢測陰性證明，方可入境，更須在入境口岸再採樣核酸。

運輸署已嚴格要求運輸公司，確保其司機在入境內地前，須自行完成快速測試，確保取得陰性檢測結果才可前往內地。

兩地政府研水路運輸方案

運房局又指，兩地政府會繼續積極探討其他臨時措施，以增加跨境貨車司機人手。此外，特區政府及廣東省政府和深圳市人民政府，同意就多項緊急應變方案進一步研究，包括開放蓮塘／香園圍陸路口岸，作為臨時的緊急鮮活食品口岸，增加鮮活食品的提貨途徑，或利用水路運輸等方案。

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